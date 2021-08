Vier Gründe zur Freude - Traumstart für St. Martin i.M. 1b bei Auswärtssieg gegen St. Veit i.M.

Details Sonntag, 15. August 2021 21:53

Die Union St. Veit im Mühlkreis konnte der SU St. Martin i.M.1b zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. 120 Zuseher sahen am Sportplatz von St. Veit auch ein Eigentor.

Simon Leibetseder von der SU St. Martin i.M. 1b glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack hintereinander (15./31.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marvin Lorenz den Vorsprung der Gäste auf 3:0 (40.). Der dominante Spielstil der SU St. Martin i.M. 1b im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung, die völlig verdient war.



Eigentor bringt Entscheidung



Durch ein Eigentor von Markus Möstl der Union St. Veit i.M. verbesserte St. Martin i.M. 1b den Spielstand auf 4:0 für sich (72.). Am Ende behielt die SU St. Martin i.M. 1b gegen St. Veit i.M. die Oberhand und ging als eindeutiger Sieger vom Platz.

2. Klasse Nord-West: Union St. Veit im Mühlkreis – SU St. Martin/M. 1b, 0:4 (0:3)

15 Simon Leibetseder 0:1

31 Simon Leibetseder 0:2

40 Marvin Lorenz 0:3

72 Eigentor durch Markus Moestl 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!