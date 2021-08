Traumstart für Neufelden - Stroheim geht zuhause unter

Details Dienstag, 17. August 2021 12:10

Die Union Neufelden erteilte der Union Stroheim eine Lehrstunde: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Heimmannschaft. 120 Zuseher verfolgten ein recht einseitiges Auftaktmatch auf dem Sportplatz Union Stroheim.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Union Neufelden bereits in Front. Mag. Klaus Winkelmeier, BA markierte in der dritten Minute die Führung. In der 26. Minute erzielte Kevin Kainerstorfer mit einem sehenswerten Freistoßtreffer das 2:0 für die Gäste. Ulrich Gahleitner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für die Union Neufelden (37.). Der tonangebende Stil von Neufelden spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.



Souverän und erfolgreich



Der vierte Streich der Union Neufelden war Raphael Brunninger per Freistoß vorbehalten (76.). Simon Hartl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Neufelden (90.). Am Ende feierte Neufelden mit diesem 5:0-Sieg einen gelungenen und verdienten Saisonauftakt. Das Stroheimer Heimteam hingegen konnte der souveränen Offensive von Neufelden nichts entgegensetzen.

2. Klasse Nord-West: Union Stroheim – Union Neufelden, 0:5 (0:3)

3 Klaus Winkelmeier 0:1

26 Kevin Kainerstorfer 0:2

37 Ulrich Gahleitner 0:3

76 Raphael Brunninger 0:4

90 Simon Hartl 0:5

