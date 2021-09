Hartl schießt Neufelden mit Dreierpack an die Spitze - 4:1-Sieg bei Aigen-Schlägl

Details Montag, 27. September 2021 15:04

Die Union Neufelden erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Union Aigen-Schlägl in der siebten Runde der 2. Klasse Nord-West am Sonntag. Vor 230 Zusehern im Pöschl-Park begeisterte vor allem der dreifache Torschütze Simon Hartl.

Das erste Tor in dieser Begegnung erzielten die Gastgeber durch Raphael Walch in der 26. Minute. Doch die Antwort der Gäste aus Neufelden ließ nicht lange auf sich warten, innerhalb von 12 Minuten folgten drei Treffer: Wenige Augenblicke später besorgte Stefan Leibetseder den Ausgleich zum 1:1 (31.). Mit einem schnellen Doppelpack (41./43.) zum 3:1 schockte Simon Hartl die Hausherren aus Aigen-Schlägl. Beim Stand von 1:3 pfiff Referee Sylejman Fejziu zum Kabinengang nach der ersten Spielhälfte ab. Den Vorsprung der Union Neufelden ließ Hartl in der 49. Minute mit seinem dritten Treffer in diesem Spiel anwachsen. Letztlich fuhren die Gäste aus Neufelden einen souveränen 4:1-Erfolg ein und krönten sich damit zum aktuellen Tabellenführer der 2. Klasse Nord-West.







Was bedeutet dieses Ergebnis für die aktuelle Tabellensituation der 2. Klasse Nord-West?



Die Union Aigen-Schlägl rutschte durch diese Niederlage auf den neunten Platz zurück und steht dort aktuell mit einem 8:8-Torverhältnis und zehn Punkten. Die aktuelle Bilanz nach sieben Runden lautet: drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen.



Die Union Neufelden hingegen wähnt sich durch diesen Sieg auf dem ersten Platz mit einem 17:6-Toverhältnis und 16 Punkten. Nach sieben Runden heißt die aktuelle Bilanz: fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.





2. Klasse Nord-West: Union Aigen-Schlägl – Union Neufelden, 1:4 (1:3)

26 Raphael Walch 1:0

31 Stefan Leibetseder 1:1

41 Simon Hartl 1:2

43 Simon Hartl 1:3

49 Simon Hartl 1:4

