St. Stefan nach 4:0-Sieg gegen Aschach/Donau Tabellendritter

Mit einem 4:0-Heimsieg gegen SV Sparkasse Aschach an der Donau setzte sich Union Waldmark St. Stefan in der achten Runde souverän durch und steht nun auf dem dritten Tabellenplatz der 2. Klasse Nord-West. 92 Zuseher waren am Sonntag auf dem Sportplatz Helfenberg dabei.

In der 13. Minute lenkte Lukas Littek den Ball zugunsten der Union Waldmark St. Stefan ins eigene Netz und es stand somit 1:0 für die Hausherren. In der 25. Minute erzielte die Heimmannschaft das 2:0 durch Mario Höller. Kurz vor dem Pausenpfiff durch Referee Dejan Imsirovic erhöhte Andreas Prieschl noch auf 3:0. Das überzeugende Auftreten von Union Waldmark St. Stefan fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.



Etzelsdorfer erhöht



Julian Etzelsdorfer legte in der 87. Minute zum 4:0 für die Union Waldmark St. Stefan nach. Mit einer durchwegs überzeugenden und souveränen Leistung holte sich Union Waldmark St. Stefan mit einem 4:0-Heimsieg drei Punkte ab.







Die Angriffsreihe von Union Waldmark St. Stefan lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 22 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Stefan nach acht Runden. Aktuelle stehen sie damit auf dem dritten Platz.





SV Sparkasse Aschach an der Donau holte auswärts bisher nur drei Zähler. Die Gäste mussten sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Sparkasse Aschach an der Donau insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten eher düster momentan. Für die Aschacher sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Damit fielen sie auf den zehnten Platz runter.

2. Klasse Nord-West: Union Waldmark St. Stefan – SV Sparkasse Aschach an der Donau, 4:0 (3:0)

13 Eigentor durch Lukas Littek 1:0

25 Mario Hoeller 2:0

46 Andreas Prieschl 3:0

87 Julian Etzelsdorfer 4:0

