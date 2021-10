0:4-Abfuhr für Stroheim bei Aschach/Donau

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:43

Mit 0:4 verlor die Union Stroheim am vergangenen Sonntag deutlich gegen den SV Sparkasse Aschach/Donau. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holten die Hausherren vor 95 Zusehern den maximalen Ertrag.

Das Heimteam ging durch Liridon Berisha in der 33. Minute in Führung. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Alban Duraku mit dem 2:0 für den SV Sparkasse Aschach an der Donau zur Stelle (45.). Mit einer 2:0-Führung für die Hausherren ging es in die Halbzeitpause. Leander Jomrich , MSc vollendete zum dritten Tagestreffer in der 53. Spielminute und stellte auf 3:0. Merlind Hondozi gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für seine Aschacher (84.). Insgesamt reklamierte der SV Sparkasse Aschach an der Donau gegen Union Stroheim einen ungefährdeten und deutlichen Heimerfolg für sich.

Mit vier Siegen weist die Bilanz des SV Aschach/Donau genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Die Union Stroheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Die formschwache Abwehr, die bis dato 22 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Stroheim in dieser Saison. Die Union Stroheim verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog Aschach/D. an Stroheim vorbei auf Platz acht. Die Union Stroheim fiel auf die neunte Tabellenposition.

Am nächsten Sonntag (15:30 Uhr) reist der SV Sparkasse Aschach an der Donau zum UFC Raika Hartkirchen, gleichzeitig begrüßt Stroheim die TSU Kirchberg ob der Donau auf heimischer Anlage.

2. Klasse Nord-West: SV Sparkasse Aschach an der Donau – Union Stroheim, 4:0 (2:0)

33 Liridon Berisha 1:0

45 Alban Duraku 2:0

53 Leander Jomrich 3:0

84 Merlind Hondozi 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!