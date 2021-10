St. Peter/Wimberg mit 1:1 gegen Niederwaldkirchen

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:58

Am Sonntag kam Union St. Peter am Wimberg bei Union Niederwaldkirchen nicht über ein 1:1 hinaus. Das Spiel fand vor 155 Zuschauern im Pesenbach-Stadion statt.

Ehe Referee Harald Denthaner die Akteure zur Pause bat, erzielte Lukas Steininger aufseiten der Union Niederwaldkirchen das 1:0 (43.). Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Nedzad Majdancic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für St. Peter am Wimberg ein (59.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Union Niederwaldkirchen und Union St. Peter am Wimberg die Punkte teilten.

Union Niederwaldkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Union Niederwaldkirchen belegt mit elf Punkten den elften Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommen die Niederwaldkirchener nicht zur Entfaltung, sodass nur neun erzielte Treffer auf ihr Konto gehen. Union Niederwaldkirchen verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Union St. Peter am Wimberg holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit 16 Zählern aus zehn Spielen steht der Gast momentan im Mittelfeld der Tabelle. An Union St. Peter am Wimberg gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst siebenmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Klasse Nord-West. Vier Siege, vier Remis und zwei Niederlagen hat Union St. Peter am Wimberg derzeit auf dem Konto. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, dieses Team zu besiegen.

Nächster Prüfstein für Union Niederwaldkirchen ist auf gegnerischer Anlage die Union BIOHORT Neufelden (Samstag, 19:00 Uhr). Union St. Peter am Wimberg misst sich am gleichen Tag mit der SU St. Martin/M. 1b.

2. Klasse Nord-West: Union Niederwaldkirchen – Union St. Peter am Wimberg, 1:1 (1:0)

43 Lukas Steininger 1:0

59 Nedzad Majdancic 1:1

