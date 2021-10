St. Martin/M. 1b gewinnt 4:0 gegen Kleinzell

Details Montag, 18. Oktober 2021 22:02

Kleinzell blieb gegen St. Martin/M. 1b chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. An der Favoritenstellung ließ die SU St. Martin/M. 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SK Kleinzell einen Sieg davon.

Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als Thomas Rechberger vor 100 Zuschauern zum 1:0 für SU St. Martin/M. 1b erfolgreich war. Die Pausenführung des Spitzenreiters fiel knapp aus. Marvin Lorenz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 für den Gastgeber ein (48.). Für das 3:0 der SU St. Martin/M. 1b sorgte Felix Kirchberger, der in Minute 68 zur Stelle war. Lorenz besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SU St. Martin/M. 1b (73.). Letztlich kam die SU St. Martin/M. 1b gegen SK Kleinzell zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen von SU St. Martin/M. 1b weitere Nahrung. In der Defensive der SU St. Martin/M. 1b griffen die Räder ineinander, sodass SU St. Martin/M. 1b im bisherigen Saisonverlauf erst elfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die SU St. Martin/M. 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SU St. Martin/M. 1b auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

SK Kleinzell holte auswärts bisher nur einen Zähler. Der Gast belegt mit einem Punkt einen Abstiegsrelegationsplatz. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der SK Kleinzell bislang noch nicht. Der Angriff von Kleinzell ist mit sechs Treffern der erfolgloseste der 2. Klasse Nord-West.

Nach der klaren Niederlage gegen die SU St. Martin/M. 1b ist SK Kleinzell weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse Nord-West.

Während SU St. Martin/M. 1b am kommenden Samstag die Union St. Peter am Wimberg empfängt, bekommt es SK Kleinzell am selben Tag mit der Union Waldmark St. Stefan zu tun.

2. Klasse Nord-West: SU St. Martin/M. 1b – SK Kleinzell, 4:0 (1:0)

43 Thomas Rechberger 1:0

48 Marvin Lorenz 2:0

68 Felix Kirchberger 3:0

73 Marvin Lorenz 4:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!