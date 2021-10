Das Beste zum Schluss: Zauner erzielt Remis in der Nachspielzeit

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:13

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Herzogsd./Neuß. gegen die Union St. Veit im Mühlkreis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Bernhard Zauner brachte sein Team in der 22. Minute nach vorn. Die Union St. Veit/M. brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Herzogsd/N. hatte bis zur Pause Bestand. Das 1:1 von St. Veit i.M. bejubelte Florian Hofer (56.). Nur eine Minute später erzielte der Gast die 2:1-Führung. Zauner sicherte der Union Herzogsdorf-Neußerling das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Zauner den 2:2-Endstand her (92.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und die Union St. Veit im Mühlkreis spielten unentschieden.

Herzogsd./Neuß. verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Herzogsd/N. nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Die Union St. Veit/M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 27 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von St. Veit i.M. in dieser Saison. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die Union St. Veit im Mühlkreis derzeit auf dem Konto. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Die Union St. Veit/M. kann einfach nicht gewinnen.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Union Herzogsdorf-Neußerling die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den siebten Platz.

Während Herzogsd./Neuß. am kommenden Sonntag den SV Sparkasse Aschach an der Donau empfängt, bekommt es St. Veit i.M. am selben Tag mit der Union Niederwaldkirchen zu tun.

2. Klasse Nord-West: Union Herzogsdorf-Neußerling – Union St. Veit im Mühlkreis, 2:2 (1:0)

22 Bernhard Zauner 1:0

56 Florian Hofer 1:1

86 Marco Weissengruber 1:2

92 Bernhard Zauner 2:2

