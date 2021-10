Aigen/Schlägl gewinnt und klettert

Details Montag, 25. Oktober 2021 21:14

Durch ein 2:0 holte sich Aigen/Schlägl in der Partie gegen die Union Stroheim drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Aigen-Schlägl die Nase vorn.

David Ghaly ließ sich in der 25. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den Gastgeber. Zur Pause reklamierte die Union Aigen-Schlägl eine knappe Führung für sich. Aigen/Schlägl baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Niklas Kraml in der 93. Minute traf. Am Ende verbuchte Aigen-Schlägl gegen Stroheim die maximale Punkteausbeute.

Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die Union Aigen-Schlägl derzeit auf dem Konto.

Die Union Stroheim muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Stroheim momentan auf dem Konto.

Aigen/Schlägl setzte sich mit diesem Sieg von der Union Stroheim ab und belegt nun mit 17 Punkten den fünften Rang, während Stroheim weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Aigen-Schlägl stellt sich am Sonntag (14:30 Uhr) beim UFC Raika Hartkirchen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die Union Stroheim den SK Kleinzell.

2. Klasse Nord-West: Union Aigen-Schlägl – Union Stroheim, 2:0 (1:0)

25 David Ghaly 1:0

93 Niklas Kraml 2:0

