Nebelberg im Aufwärtstrend nach 2:0-Heimsieg gegen Kirchberg/Donau

Die Union Nebelberg gewann das Samstagsspiel gegen die TSU Kirchberg ob der Donau mit 2:0. Stefan Pfeil und Alexander Wurm erzielten vor 200 Zuschauern im Waldparkstadion die Treffer.

Stefan Pfeil stellte die Weichen für die Union Nebelberg auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der 1:0-Führung für die Heimmannschaft. In der 59. Minute erhöhte Alexander Wurm auf 2:0 für die Nebelberger Hausherren. Als Referee Gregor Rechberger die Partie abpfiff, reklamierte die Union Nebelberg schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich. Die Tabellensituation in der 2. Klasse Nord-West änderte sich allerdings für beide Mannschaften nach dieser Partie nicht: Union Nebelberg bleibt weiterin Tabellenvierter und Gegner TSU Kirchberg ob der Donau rangiert an elfter Stelle.

Kirchberg mit ausbaufähigem Torverhältnis

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Union Nebelberg die Position im oberen Tabellendrittel. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Union Nebelberg ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Nebelberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Union Nebelberg sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebten die Nebelberger seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von TSU Kirchberg ob der Donau derzeit nicht. Ihre letzten Auftritte waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am nächsten Samstag reist die Union Nebelberg zur Union Aigen-Schlägl, zeitgleich empfängt TSU Kirchberg ob der Donau die Union Herzogsdorf-Neußerling.

2. Klasse Nord-West: Union Nebelberg – TSU Kirchberg ob der Donau, 2:0 (1:0)

21 Stefan Pfeil 1:0

59 Alexander Wurm 2:0

