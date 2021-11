Sieben Partien ohne Sieg: Hartkirchen setzt Negativtrend fort - 0:2 gegen Aigen-Schlägl

Details Montag, 01. November 2021 10:58

Mit 0:2 verlor der UFC Raika Hartkirchen am vergangenen Sonntag zu Hause vor 120 Zuschauern gegen Union Aigen-Schlägl. Die Beobachter waren sich einig, dass Hartkirchen als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und Union Aigen-Schlägl ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte David Zimmermann. In der 57. Minute traf der Spieler der Union Aigen-Schlägl ins Schwarze. Jaroslav Prasek stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für die Gäste her (87.). Am Ende verbuchte die Union Aigen-Schlägl gegen den UFC Raika Hartkirchen die maximale Punkteausbeute.

Hartkirchen weiter Vorletzter in Tabelle

Der UFC Raika Hartkirchen rangiert mit acht Zählern auf dem 13. Platz des Tableaus. Die Hartkirchener kassierten weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Gewinnen hatte beim UFC Raika Hartkirchen zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sieben Spiele zurück.

Der Sieg über den UFC Raika Hartkirchen, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Union Aigen-Schlägl von Höherem träumen. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat die Union Aigen-Schlägl derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

UFC Raika Hartkirchen tritt am kommenden Samstag beim SK Kleinzell an, Union Aigen-Schlägl empfängt am selben Tag die Union Nebelberg.

2. Klasse Nord-West: UFC Raika Hartkirchen – Union Aigen-Schlägl, 0:2 (0:0)

57 David Zimmermann 0:1

87 Jaroslav Prasek 0:2

