Nebelberg auf Aufstiegskurs nach 5:2-Auswärtssieg bei Aigen-Schlägl

Mit 2:5 verlor Aigen-Schlägl am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen Nebelberg. Die Union Nebelberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Union Aigen-Schlägl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Dominik Zimmermann traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude des Gastgebers nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Alexander Wurm den Ausgleichstreffer für die Nebelberger. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Niklas Kraml zum 2:1 zugunsten von Union Aigen/Schlägl (40.). Stefan Pfeil glich nur wenig später für die Union Nebelberg aus (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Eine Minute später ging die Union Nebelberg durch den zweiten Treffer von Pfeil in Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Pfoser schnürte einen Doppelpack (50./86.), sodass die Gäste fortan mit 5:2 führten. Am Ende verbuchte die Union Nebelberg gegen die Union Aigen-Schlägl einen Sieg.

Nebelberg will nach oben

Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Union Aigen-Schlägl derzeit auf dem Konto. Union Aigen/Schlägl baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit 29 geschossenen Toren gehört Union Nebelberg offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord-West. Die Union Nebelberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Sechs Spiele ist es her, dass das Team aus Nebelberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Union Nebelberg setzte sich mit diesem Sieg von Union Aigen-Schlägl ab und belegt nun mit 26 Punkten den vierten Rang, während die Union Aigen-Schlägl weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 20.03.2022 für die Union Aigen/Schlägl auf der eigenen Anlage gegen die Union Herzogsdorf-Neußerling. Union Nebelberg tritt am gleichen Tag beim SK Kleinzell an.

2. Klasse Nord-West: Union Aigen-Schlägl – Union Nebelberg, 2:5 (2:2)

3 Dominik Zimmermann 1:0

7 Alexander Wurm 1:1

40 Niklas Kraml 2:1

44 Stefan Pfeil 2:2

46 Stefan Pfeil 2:3

50 David Pfoser 2:4

86 David Pfoser 2:5

