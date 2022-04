Niederwaldkirchen stoppt Talfahrt - 2:1 gegen Hartkirchen

Details Montag, 04. April 2022 20:11

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Union Niederwaldkirchen und dem UFC Raika Hartkirchen, die mit 2:1 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der UFC Hartkirchen hatte mit 3:0 gewonnen.

Stephan Rathmayr brachte den Gästen nach 21 Minuten die 1:0-Führung. Tobias Tischler war es, der in der 31. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Hartkirchen unterbrachte. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Jakub Nevosad versenkte die Kugel zum 2:1 (70.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Union Niederwaldkirchen.

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht Union Niederwaldkirchen mit 15 Punkten auf Platz elf. Die Union Niederwaldkirchen bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Niederwaldkirchen endlich wieder einmal drei Punkte.

Der UFC Raika Hartkirchen rangiert mit 12 Zählern auf dem 13. Platz des Tableaus. Nun musste sich der UFC Hartkirchen schon 10-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der UFC Raika Hartkirchen deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Hartkirchen in diesem Ranking auf.

Nächster Prüfstein für Union Niederwaldkirchen ist die Union Nebelberg auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der UFC Raika Hartkirchen misst sich zur selben Zeit mit der SU St. Martin/M. 1b.

2. Klasse Nord-West: Union Niederwaldkirchen – UFC Raika Hartkirchen, 2:1 (1:1)

70 Jakub Nevosad 2:1

31 Tobias Tischler 1:1

21 Stephan Rathmayr 0:1