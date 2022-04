Nebelberg beendet die Negativserie - mit 4:1 gegen Niederwaldkirchen

Details Montag, 11. April 2022 20:07

Bei Union Nebelberg holte sich Union Niederwaldkirchen eine 1:4-Schlappe ab. Auf dem Papier ging die Union Nebelberg als Favorit ins Spiel gegen Niederwaldk. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das die Union Niederwaldkirchen letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Die Gäste gerieten schon in der dritten Minute in Rückstand, als Sebastian Hellauer das schnelle 1:0 für Nebelberg erzielte. Die Union Nebelberg führte schließlich das 2:0 herbei (30.). Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Hellauer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (38.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jakub Nevosad das 1:3 zugunsten von Niederwaldkirchen (40.). Mit der Führung für Nebelberg ging es in die Kabine. Den Vorsprung der Heimmannschaft ließ Raphael Hellauer in der 50. Minute anwachsen. Am Ende blickte die Union Nebelberg auf einen klaren 4:1-Heimerfolg über Niederwaldk.

Nebelberg weiter auf viertem Platz

Kurz vor Saisonende belegt Union Nebelberg mit 29 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Offensive der Union Nebelberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch die Union Niederwaldkirchen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 35-mal schlugen die Angreifer von Nebelberg in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit der Union Nebelberg ist weiter von Erfolg gekrönt. Nebelberg verbuchte insgesamt 9 Siege und zwei Remis und musste erst sechs Niederlagen hinnehmen. Mit sechs von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat die Union Nebelberg noch Luft nach oben.

Union Niederwaldkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Niederwaldk. bekleidet mit 15 Zählern Tabellenposition elf. Mit nun schon 10 Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten der Union Niederwaldkirchen alles andere als positiv. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Niederwaldk. deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist Niederwaldkirchen in diesem Ranking auf.

Als Nächstes steht für Union Nebelberg eine Auswärtsaufgabe an. Am 18.04.2022 (16:30 Uhr) geht es gegen die SU St. Martin/M. 1b. Die Union Niederwaldkirchen empfängt parallel die SU WUNDERREIN Herzogsdorf/N.

2. Klasse Nord-West: Union Nebelberg – Union Niederwaldkirchen, 4:1 (3:1)

50 Raphael Hellauer 4:1

40 Jakub Nevosad 3:1

38 Sebastian Hellauer 3:0

30 Lukas Loefler 2:0

3 Sebastian Hellauer 1:0