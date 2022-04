Im Frühjahr noch ohne Gegentor! Union Neufelden lässt auch gegen Aschach/Donau nichts anbrennen

Details Dienstag, 19. April 2022 11:03

Am 18. Spieltag der 2. Klasse Nord-West kreuzten die Union Biohort Neufelden und der SV Sparkasse Aschach/Donau die Klingen. Acht Tage nach einem "Dreier" gegen St. Peter wollte die Gästeelf von Coach Basem Tawadrous erneut punkten, doch wie schon bei der 1:3-Pleite im Hinspiel mussten sich die Aschacher auch am Ostermontag geschlagen geben und gerieten am Ende mit 0:4 unter die Räder. Die Traxler-Elf hingegen ist nicht nur in diesem Jahr noch ungeschlagen, die Union ist zudem in der Rückrunde noch ohne Gegentor und mischt nach dem zehnten Saisonsieg als Dritter der Tabelle weiterhin ganz vorne mit.

Keine Tore in Halbzeit eins

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Brandstätter fanden die Mannen von Coach Manfred Traxler gut ins Spiel, der Tabellendritte konnte in der Anfangsphase zwei, drei ausgezeichnete Einschussgelegenheiten aber nicht nutzen. In der Folge verlief die Partie auf einem mäßigen Niveau, spielte sich das Geschehen zumeist nur zwischen den beiden Strafräumen ab. Nach rund 35 Minuten hatten die Gäste die Führung vor Augen, nach einem Schuss klatschte der Ball aber an die Stange des Neufeldener Gehäuses. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Traxler-Elf im zweiten Durchgang mit Blitzstart

Der zweite Durchgang hatte gerade erst begonnen, brandete am Sportplatz auch schon Jubel auf. Philipp Schneeberger wurde ideal in Szene gesetzt, der Angreifer setzte sich im Zweikampf durch und war mit einem Heber erfolgreich. Wenige Minuten später die Vorentscheidung, als ein Union-Joker stach. Der ebenerst eingewechselte Ulrich Gahleitner nickte einen Corner ein und stellte mit seiner ersten Ballberührung auf 2:0. Damit war dieses Kräftemessen entschieden, hatte die Traxler-Elf fortan Spiel und Gegner fest im Griff und legte zudem zwei Tore nach. Zunächst war es wieder Schneeberger, der nach einer feinen Flanke von Stefan Leibetseder mit dem Kopf zur Stelle war. Am Beginn der Schlussviertelstunde schalteten die Heimischen nach einem Aschacher Angriff schnell um, Jan Pichler lief alleine auf den SV-Kasten zu, ließ Goalie Ramadan Krasniqi keine Chance und besiegelte den 4:0-Endstand.

Andreas Höfler, Obmann Union Neufelden:

"Nach anfänglichen Problemen war es eine klare Sache und konnten aufgrund einer bärenstarken Leistung im zweiten Durchgang einen souveränen Sieg feiern. Im Frühjahr läuft es bislang ganz gut und sind zudem in der Rückrunde noch ohne Gegentor. Wir konnten den Top-Drei-Platz festigen und wollen so lange wie möglich vorne dabeibleiben".