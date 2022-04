Union St. Martin/M. 1b gibt sich im Purolex-Park keine Blöße

Details Montag, 25. April 2022 12:58

Am 19. Spieltag der 2. Klasse Nord-West empfing die Sportunion Wunderrein Herzogsdorf/Neußerling die Sportunion St. Martin/M. 1b. Während die Heimelf von Coach Christian Falkner im Niemandsland der Tabelle rangiert, ist die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten im Aufstiegskampf präsent. Die Gäste waren jedoch gewarnt, zumal das 1b-Team im Hinspiel mit 0:3 unter die Räder geraten war, zudem waren die Herzogsdorfer in der Rückrunde bislang noch ohne Niederlage. Am Sonntagnachmittag wurde die Krennmayr-Elf ihrer Favoritenrolle aber gerecht, drehte mit einem souveränen 3:0-Erfolg den Spieß und festigte mit dem sechsten Auswärtssieg den zweiten Tabellenrang. Für die Kicker aus Herzogsdorf hingegen ging eine lange Erfolgsserie zu Ende und mussten den Platz erstmals seit 17. Oktober 2021 wieder als Verlierer verlassen.

Lanzersdorfer bringt Favoriten in Front

Wie im Hinspiel wollten die Hausherren auch im Purolex-Park dem Favoriten eine Bein stellen, aufgrund einiger Ausfälle mussten die Herzogsdorfer aber ersatzgeschwächt antreten. Die Gästeelf von Trainer Wilhelm Krennmayr nahm sofort das Heft in die Hand und kreierte auch einige gute Möglichkeiten, konnte diese aber nicht nutzen. Ein Treffer des Tabellenzweiten lag in der Luft und fiel nach einer halben Stunde auch. Manuel Lanzersdorfer wurde ideal in Szene gesetzt uns setzte den Ball ins lange Eck. Der Favorit freute sich über die verdiente Führung, bis zur Pause konnten die Gäste aber kein Tor nachlegen, sodass es mit 0:1 in die Kabinen ging.

Aufstiegsaspirant legt zwei Tore nach

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Feraget bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen. St. Martin bestimmte in Durchgang zwei weiterhin das Geschehen und führte die feinere Klinge. In Minute 55 die Vorentscheidung, als Marvin Lorenz im Herzogsdorfer Strafraum zu Fall gebracht wurde und Richard Mayr den fälligen Elfmeter verwertete. Nachdem die Messe gelesen war, nahm der Aufstiegsaspirant den Fuß vom Gas, hatte Spiel und Gegner aber weiterhin im Griff. Nach rund 70 Minuten durfte sich auch der Sohn des Gäste-Trainers als Torschütze feiern lassen. Der 18-jährige Jonas Krennmayr wurde auf der rechten Seite freigespielt, brachte das Spielgerät im langen Eck unter und besiegelte den 3:0-Erfolg des 1b-Teams.

Wilhelm Krennmayr, Trainer Sportunion St. Martin/M. 1b:

"Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden und konnten Revanche für die Pleite im Hinspiel nehmen. Wir sind im Titelkampf weiterhin voll dabei, wollen am Mittwoch, im Nachholspiel gegen Stroheim, einen Dreier nachlegen und hätten nichts dagegen, aufzusteigen. Allerdings wird der Dreikampf um die Aufstiegsplätze vermutlich bis zum Schluss spannend bleiben".