Simader belohnt Niederwaldkirchen – und schockt Aschach/Donau

Details Montag, 25. April 2022 19:08

Union Niederwaldkirchen erreichte einen 2:1-Erfolg beim SV Sparkasse Aschach/Donau vor 100 Zuschauern. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 2:1 einen Erfolg für Niederwaldk. bejubelt.

Vor 100 Zuschauern war Mathias Leitner mit der Führung zur Stelle (5.). Jetzt erst recht, dachte sich Alexander Viehböck, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (9.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Zum Mann des Spiels avancierte Jakob Simader, der für die Union Niederwaldkirchen in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (86.). Am Schluss gewann Niederwaldkirchen gegen den SV Sparkasse Aschach an der Donau.

Niederwaldkirchen verbessert sich um einen Platz

Aktuell belegt SV Sparkasse Aschach an der Donau den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Aschach/Donau auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Union Niederwaldkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste machten durch den Erfolg Boden gut und verbesserten sich auf dem zehnten Platz. Die Union Niederwaldkirchen bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist der SV Sparkasse Aschach an der Donau zur SU St. Martin/M. 1b, zeitgleich empfängt Union Niederwaldkirchen die TSU Kirchberg ob der Donau.

2. Klasse Nord-West: SV Sparkasse Aschach an der Donau – Union Niederwaldkirchen, 1:2 (1:1)

86 Jakob Simader 1:2

9 Alexander Viehboeck 1:1

5 Mathias Leitner 0:1