Erneuter Patzer der Union St. Veit/Mühlkreis

Details Montag, 25. April 2022 19:12

SK Kleinzell kam gegen die Union St. Veit/Mühlkreis zu einem klaren 4:1-Erfolg. Das Hinspiel beim SK Kleinzell hatte St. Veit/Mühlkreis schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Mathias Nigl brachte SK Kleinzell in der 21. Minute per Elfmeter nach vorn. Max Scalet trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Jakub Kursa vollendete zum dritten Tagestreffer in der 49. Spielminute. Das 1:3 der Union St. Veit/Mühlkreis bejubelte Michael Raab (62.). Der Gast überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (71.). Am Ende punktete SK Kleinzell dreifach bei der Union St. Veit/Mühlkreis.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als St. Veit/Mühlkreis. Man kassierte bereits 46 Tore gegen sich. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht das Heimteam auf den zwölften Tabellenplatz. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten der Union St. Veit im Mühlkreis alles andere als positiv. Die Union St. Veit/Mühlkreis musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Kurz vor Saisonende besetzt der SK Kleinzell mit 36 Punkten den elften Tabellenplatz. SK Kleinzell bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Seit sieben Begegnungen hat der SK Kleinzell das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag reist St. Veit/Mühlkreis zum UFC Raika Hartkirchen, zeitgleich empfängt SK Kleinzell die Union St. Peter am Wimberg.

2. Klasse Nord-West: Union St. Veit im Mühlkreis – SK Kleinzell, 1:4 (0:2)

71 Janis Wuerzl 1:4

62 Michael Christian Raab 1:3

49 Jakub Kursa 0:3

26 Max Scalet 0:2

21 Mathias Nigl 0:1