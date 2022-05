St. Martin/M. 1b in Bestform - 5:1 gegen Aschach/Donau

Details Sonntag, 01. Mai 2022 18:31

Bei SU St. Martin/M. 1b holte sich der SV Sparkasse Aschach/Donau eine 1:5-Schlappe ab. In diesem Spiel konnten sich vor 100 Zuschauern jeweils Gregor Rechberger und Manuel Lanzersdorfer mit einem Doppelpack in die Torschützenliste eintragen.

SU St. Martin/M. 1b erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 100 Zuschauern durch Gregor Rechberger bereits nach sieben Minuten in Führung. Manuel Lanzersdorfer erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (23.). Merlind Hondozi verkürzte für den SV Sparkasse Aschach/Donau später in der 36. Minute auf 1:2. Noch vor der Halbzeit legte Lanzersdorfer seinen zweiten Treffer nach (43.). Ehe Schiedsrichter Reinhold Hotzl die Protagonisten zur Pause bat, traf Marvin Lorenz zum 4:1 zugunsten der SU St. Martin/M. 1b (44.). Das überzeugende Auftreten von SU St. Martin/M. 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Eigentlich war der SV Aschach/Donau schon geschlagen, als Rechberger das Leder zum 1:5 über die Linie beförderte (69.). Auch für ihn war es bereits der zweite Tagestreffer. Letztlich feierte die SU St. Martin/M. 1b gegen die Gäste aus Aschach/Donau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Nach diesem souveränen 5:1-Sieg besetzt SU St. Martin/M. 1b mit 46 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive der SU St. Martin/M. 1b (21 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Nord-West zu bieten hat. Das Team aus St. Martin/M. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

SV Sparkasse Aschach/Donau rutschte durch diese hohe Niederlage auf den siebten Rang ab. Dort steht man aktuell mit folgender Bilanz: sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der SV Sparkasse Aschach/Donau derzeit auf dem Konto.

Kommende Woche tritt SU St. Martin/M. 1b bei der TSU Kirchberg ob der Donau an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt SV Sparkasse Aschach/Donau Heimrecht gegen die Union Waldmark St. Stefan.

2. Klasse Nord-West: SU St. Martin/M. 1b – SV Sparkasse Aschach an der Donau, 5:1 (4:1)

69 Gregor Rechberger 5:1

44 Marvin Lorenz 4:1

43 Manuel Lanzersdorfer 3:1

36 Merlind Hondozi 2:1

23 Manuel Lanzersdorfer 2:0

7 Gregor Rechberger 1:0