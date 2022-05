Dezimierte Union St. Veit/M. feiert zweiten Sieg in Folge

Details Montag, 09. Mai 2022 13:17

Am 21. Spieltag der 2. Klasse Nord-West empfing die Union St. Veit/M. die Union St. Peter/Wimberg zum Duell zweier Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle. Die Gäste konnten im Hinspiel einen 6:1-Kantersieg feiern, beendeten jedoch nach zuletzt mäßigen Ergebnissen vor wenigen Tagen die Zusammenarbeit mit Trainer Johann Kramml. Unter der interimistischen Leitung von Sportchef Günter Gahleitner fanden die St. Peterer auch am Sonntagnachmittag nicht in die Spur, zogen mit 2:3 den Kürzeren und mussten die dritte Niederlage in Folge einstecken. Die Fröhlich-Elf hingegen bewies nach einem Platzverweis Moral und durfte sich über den zweiten "Dreier" binnen Wochenfrist freuen.

Fröhlich-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Keine fünf Minuten waren gespielt, als die heimischen Fans unter den knapp 150 Besuchern auch schon jubeln durften. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass missglückte Gästegoalie Simon Pichler der folgende Abschlag - Michael Raab ließ sich nicht zwei Mal bitten und stellte mit einem Heber aus rund 40 Metern auf 1:0. Nach dem frühen Gegentor nahmen die Gäste Risiko und erarbeiten sich ein optisches Übergewicht, am gegnerischen Strafraum waren die Kicker aus St. Peter mit ihrem Latein aber zumeist am Ende. Kurz vor der Pause brandete am Sportplatz erneut Jubel auf. Die Hausherren fuhren über die rechte Seite einen Konter, wieder war es Raab, der den Gegenstoß erfolgreich abschloss und den 2:0-Halbzeitstand besiegelte.

Hausherren nur noch zu zehnt - Raab schnürt Dreierpack

Nach erfolglosen 45 Minuten nahmen die Gäste eine taktische Änderung vor und lösten die Doppel-Sechs auf, zudem agierte Markus Harding als zweiter Stürmer. Diese Umstellung machte sich bezahlt. Kapitän Hannes Wögerbauer-Koppler und Co. machten in Durchgang zwei ordentlich Dampf und waren nach 55 Minuten zurück im Spiel - nach einem Foul an Simon Vierlinger verwandelte Harding den fälligen Elfmeter. St. Peter wollte nun mehr, drängte auf den Ausgleich und war in Minute 65 in numerischer Überzahl. Der bereits verwarnte St. Veiter Rene Ölinger sah nach einer Unsportlichkeit errneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Doch die dezimierten Hausherren hielten dagegen und stellten kurz darauf mit nur zehn Mann den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einem intensiven Zweikampf und vermeintlichen Foul im Strafraum der Gäste zeigte Schiedsrichter Feraget auf den Punkt - der "Man of the Match" ließ sich diese Chance nicht entgehen, Raab verwandelte den strittigen Strafstoß und durfte sich zu einem Dreierpack beglückwünschen lassen. Am Beginn der Schlussviertelstunde wurde das Match aber wieder spannend, als dem eingewechselten Lukas Lorenz nach einem hohen Ball der Anschlusstreffer gelang. Die Gäste setzten in der Folge alle Hebel in Bewegung, den Ausgleich zu erzielen und kamen auch zu Chancen, die Kicker aus St. Peter konnten den Kopf aber nicht aus der Schlinge ziehen.

Günter Gahleitner, Sportlicher Leiter Union St. Peter/Wimberg:

"Es war eine unnötige Niederlage und haben einmal mehr Punkte verschenkt. Wir haben derzeit mit einer Pleitenserie zu kämpfen, sollten demnach in der Tabelle endlich wieder anschreiben und in Hinblick auf die nächste Saison in Schwung kommen. Wichtig ist aber auch, dass wir inzwischen die Trainerfrage klären konnten und Philipp Pfister, der unter anderem in Hellmonsödt tätig war, ab Sommer die Verantwortung tragen wird".