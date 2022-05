2:2 endet Begegnung zwischen St. Peter/Wimberg und Niederwaldkirchen

Details Sonntag, 22. Mai 2022 20:55

Das Spiel zwischen der Union St. Peter am Wimberg und der Union Niederwaldkirchen endete vor 130 Zuschauern 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Manuel Reingruber brachte Niederwaldkirchen in der 54. Minute nach vorn. Nedzad Majdancic schockte den Gast und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für St. Peter/Wimberg (55./87.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Mathias Leitner für Niederwaldk. zum 2:2 traf (93.). Letztlich gingen St. Peter und die Union Niederwaldkirchen mit jeweils einem Punkt auseinander. Als Referee Helmut Seiser diese Partie schließlich abpfiff, konnte jede Mannschaft einen Punkt einstreichen.

St. Peter/Wimberg springt auf siebten Platz

Kurz vor Saisonende steht die Union St. Peter am Wimberg mit 29 Punkten auf Platz sieben. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für St. Peter/Wimberg, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Union Niederwaldkirchen in der Tabelle auf Platz elf. Sieben Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief die Union Niederwaldkirchen konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Während Union St. Peter am Wimberg am kommenden Sonntag die SU St. Martin/M. 1b empfängt, bekommt es Union Niederwaldkirchen am selben Tag mit der Union BIOHORT Neufelden zu tun.

2. Klasse Nord-West: Union St. Peter am Wimberg – Union Niederwaldkirchen, 2:2 (0:0)

93 Mathias Leitner 2:2

87 Nedzad Majdancic 2:1

55 Nedzad Majdancic 1:1

54 Manuel Reingruber 0:1