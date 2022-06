Überraschung in Kirchberg/Donau! Schlusslicht knackt Nebelberger Torsperre und feiert ersten Sieg im Frühjahr

Details Sonntag, 05. Juni 2022 13:51

In der vorletzten Runde der 2. Klasse Nord-West empfing die TSU Kirchberg/Donau die Union Nebelberg zu einem vermeintlichen Duell "David gegen Goliath". Im Aufeinandertreffen zwischen dem seit 23. Oktober 2021 sieglosen Schlusslicht der Tabelle und dem Drittplatzierten waren die Rolle klar verteilt, zumal die Gästeelf von Coach Stefan Eidenberger nach fünf Siegen in Serie mit breiter Brust in die M-Worx Arena reiste. Doch nach einem 2:0-Erfolg im Hinspiel erlebte der Favorit am Samstagnachmittag eine böse Überraschung und geriet mit 0:4 unter die Räder. Die Kirchberger hingegen, die in der Rückrunde bislang nur einen einzigen Punkt ergattern konnten, feierten nach zwölf Niederlagen in den letzten 13 Spielen einen Achtungserfolg und fuhren im Frühjahr den ersten "Dreier" ein.

Kirchberger Doppelschlag - nach 523 Minuten ohne Gegentor ist Nebelberger Torsperre Geschichte

Der Außenseiter fand gut ins Spiel und setzte nach einer Viertelstunde die erste Duftmarke, als Manuel Reisinger einen Stanglpass verwertete. Somit war nach 523 Minuten ohne Gegentor die Nebelberger Torsperre Geschichte. Keine zehn Minuten später musste Gästegoalie Kevin Ascher schon wieder hinter sich greifen - der freigespielte Alexander Mühlparzer bewahrte die Ruhe und stellte auf 2:0. Nach dem Kirchberger Doppelschlag waren die ersatzgeschwächten Gäste bemüht, das Blatt zu wenden. Die Nebelberger wussten spielerisch durchaus zu gefallen, der letzte Pass fand zumeist aber keinen Abnehmer. Die TSU behauptete die 2:0-Führung und liebäugelte nach 45 Minuten mit einer Überraschung.

Höllinger schnürt Doppelpack und klettert an die Spitze der Torschützenliste

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Union tat sich auch in Durchgang zwei sehr schwer, während die Heimelf von Trainer Thomas Mühlparzer taktisch überaus geschickt agierte und um den ersten Sieg in diesem Jahr kämpfte. Nach einer Stunde die Vorentscheidung, als Alexander Mühlparzer auf der linken Seite einen Stanglpass schlug, den Marc Höllinger verwertete. Auch auf das dritte Gegentor wussten die Nebelberger keine Antwort und ergaben sich ihrem Schicksal. In Minute 70 katapultierte sich Höllinger an die Spitze der Torschützenliste - nach einem Foul an Mühlparzer verwandelte der TSU-Torjäger den fälligen Elfmeter zu seinem 17. Saisontreffer. Am Ende hätte der Sieg der Kirchberger sogar noch deutlicher ausfallen können, Lukas Koblmüller scheiterte jedoch in aussichtsreicher Position an Keeper Ascher.

Thomas Mühlparzer, Trainer TSU Kirchberg/Donau:

"Auch wenn wir die Rote Laterne in dieser Saison nicht mehr loswerden, war dieser Sieg ein kräftiges Lebenszeichen und ein Achtungserfolg. Wir hatten die Seuche am Fuß, aber jetzt sind fast alle Spieler wieder an Bord und die Mannschaft hat bewiesen, dass sie absolut konkurrenzfähig ist. Wir wollen das Positive mitnehmen und in der neuen Saison eine ordentliche Rolle spielen".