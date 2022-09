Union Nebelberg weist Ganser-Elf in die Schranken und behauptet Tabellenführung

Details Sonntag, 04. September 2022 17:58

Am vierten Spieltag der 2. Klasse Nord-West kam es zu einem interessanten Kräftemessen zwischen der Union Nebelberg und der Union Aigen-Schlägl. Beide Teams präsentieren sich aktuell in guter Form. Während die Hausherren mit einer noch weißen Weste die Tabelle anführen, ging auch die Gästeelf von Coach Thomas Ganser nach zwei Siegen am Stück mit breiter Brust in die Partie. Zum Ausklang der letzten Saison trafen die beiden Mannschaften aufeinander und trennten sich damals mit einem torreichen 4:4-Remis. Am Samstagnachmittag gelangen den Nebelbergern nur drei Treffer, dennoch setzten sich die Mannen von Trainer Stefan Eidenberger mit 3:1 durch und behaupteten den Platz an der Sonne. Die Gäste mussten in der noch jungen Saison die zweite Niederlage einstecken.

Tabellenführer mit frühem 1:0 - Kraml gleicht per Freistoß aus

Die heimischen Fans unter den über 200 Besuchern mussten nicht lange auf das erste Tor ihrer Mannschaft warten. In Minute sieben wurde Raphael Hellauer mit einem langen Ball in Szene gesetzt, der 17-Jährige zog ab, Gästegoalie Chriostoph Pfoser konnte den Schuss parieren, aufgrund des Rückwärtsdralls sprang das Leder jedoch über die Hände des Schlussmannes ins Tor. In der Folge entwickelte sich im Waldparkstadion eine über weite Strecken ausgeglichene Partie, wobei die Gäste in der Offensive stets gefährlich waren. Mitte der ersten Halbzeit gelang den Aigenern der Ausgleich, als Niklas Kraml einen Freistoß aus 18 Metern versenkte. Die Ganser-Elf blieb dran und hätte das Spiel durchaus drehen können, Nebelberg-Keeper Kevin Ascher machte jedoch zwei Top-Chancen der Gäste zunichte. Bis zur Pause blieb es beim 1:1.

Nebelberg-Kapitän verwandelt Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hausner bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Die Eidenberger-Elf startete gut in den zweiten Durchgang, stand hinten gut, hatte die starke Aigener Offensive unter Kontrolle und wusste sich mit zunehmender Spieldauer zu steigern. Die Nebelberger waren optisch überlegen, kamen aber nur zu einigen Halbchancen. In Minute 70 hatten die Hausherren die Nase wieder vorne - nach einem Lochpass war Hellauer an Goalie Pfoser schon vorbei, ehe der Torwart den Stürmer von den Beinen holte - Alexander Wurm verwandelte den fälligen Elfmeter, der Kapitän hatte aber Glück, den Aigens Schlussmann war dran.

Aigen-Keeper Pfoser pariert Strafstoß - Gahleitner sieht Rot

Drei Minuten später war Hellauer im Gäste-Strafraum erneut nur durch ein Foul zu stoppen - wieder schnappte sich Wurm die Kugel, dieses Mal scheiterte Nebelbergs Kapitän aber an Goalie Pfoser. Kurz danach waren die Gäste nur noch zu zehnt. Martin Gahleitner zog im Duell mit Hellauer die Notbremse und flog für dieses Vergehen mit Rot vom Platz. In der Schlussviertelstunde ließen die Heimischen nichts anbrennen und machten in der vorletzten Minute den Deckel drauf - nach einem Angriff über links und Zuspiel von Lukas Löfler tauchte Markus Lauss alleine vor dem Aigener Kasten auf, ließ sich diese Chance nicht entgehen und fixierte den 3:1-Sieg der Eidenberger-Elf.

Stefan Eidenberger, Trainer Union Nebelberg:

"Obwohl uns früh der Führungstreffer geglückt ist, hatten wir in der ersten Halbzeit, wie auch in den biserhigen Spielen, Probleme. Die Aigener waren der erwartet starke Gegner und hatten vor der Pause ein Chancenplus. Aufgrund der Steigerung im zweiten Durchgang konnten wir schlussendlich einen verdienten Sieg feiern und den guten Lauf fortsetzen. Obwohl es derzeit sehr gut aussieht, bin ich mit den Leistungen nicht restlos zufrieden, ist noch Luft nach oben vorhanden".