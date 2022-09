Rasante Talfahrt hält an! Punkteloser Absteiger geht auch gegen Union St. Veit/M. leer aus

Details Samstag, 10. September 2022 15:31

Zum Auftakt des fünften Spieltages der 2. Klasse Nord-West empfing die Union Feldkirchen/Donau die Union St. Veit/Mühlkreis. Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse und einer massiven Kaderveränderung wartet die Heimelf von Trainer Johannes Wild bislang vergeblich auf die Trendwende, geht die Feldkirchener Talfahrt auch einen Stock tiefer ungebremst weiter. Nach vier Niederlagen in den ersten vier Runden ging der Absteiger auch am Freitagabend leer aus. Die Fröhlich-Elf hingegen blieb fünf Tage nach einem 3:1-Sieg gegen Sarleinsbach gegen einen weiteren Absteiger mit dem gleichen Ergebnis erfolgreich und fuhr in der noch jungen Saison den bereits dritten "Dreier" ein.

Neuer Legionär bringt Gäste in Front

Vor rund 150 Besuchern entwickelte sich in der Badeseearena eine flotte und umkämpfte Partie. Die Hausherren traten entschlossen auf, wenngleich die Kicker aus St. Veit im spielerischen Bereich zunächst Vorteile verzeichneten. Nach einer halben Stunde schlugen die Gäste daraus Kapital - nach einer Ecke von Spielertrainer Manuel Fröhlich stand Matyas Brabec, neuer Legionär aus Tschechien, goldrichtig und stellte auf 0:1. Danach verlief das Match ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Der Absteiger war bemüht, das Blatt zu wenden, die Wild-Elf lief dem Rückstand bis zur Pause aber vergeblich hinterher.

Raffeiner gleicht aus - Kapitän ebnet Fröhlich-Elf Weg zum Sieg

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mayr durften die Feldkirchener auf den ersten Punktgewinn hoffen. Nach einem individuellen Fehler in der St. Veiter Hintermannschaft schob Alexander Raffeiner, der im Sommer von Landesligist Admira Linz zum Absteiger gewechselt war, den Ball mit der Breitseite überlegt ins lange Eck. Nach dem Ausgleich begegneten sich die Teams mit offenem Visier, stand das Spiel nun auf Messers Schneide. In dieser Phase ging es munter hin und her, war auf beiden Seiten der Führungstreffer möglich. Am Beginn der Schlussviertelstunde stellte die Fröhlich-Elf die Weichen auf Sieg - nach einer Flanke des ebenerst eingewechselten Florian Hofer und einem Stellungsfehler in der Feldkirchener Abwehr war Kapitän Simon Rauöcker auf und davon und gab dem Schlussmann der Heimischen, Adrian Gasteiger, mit einem feinen Lupfer das Nachsehen. Mit diesem Treffer hatten die Gäste dem Absteiger den Stecker gezogen und machten in Minute 88 den Deckel drauf - der eingewechselte Moritz Neundlinger startete auf der linken Seite ein Solo, umkurvte auch Goalie Gasteiger und fixierte den 1:3-Endstand.

Sascha Wurzinger, Co-Trainer Union St. Veit/M.:

"Ich denke, dass wir in Summe einen verdienten Sieg feiern konnten, wenngleich die Feldkirchener ein starker Gegner waren und in dieser Saison bislang unter Wert geschlagen wurden. Nach dem gelungenen Start mit drei Siegen richten wir den Fokus auf das Derby gegen Niederwaldkirchen und werden am nächsten Samstag versuchen, einen Dreier nachzulegen".