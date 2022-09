SPG Walding/Rottenegg fährt in Top-Spiel der Runde "big points" ein

Details Sonntag, 18. September 2022 16:46

Im Top-Spiel der sechsten Runde der 2. Klasse Nord-West empfing die SPG Walding/Rottenegg die Union St. Peter/Wimberg. Im Kräftemessen zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellenzweiten ging es im Sportpark um "big points." Zusätzliche Brisanz erhielt dieses Match mit der Tatsache, dass der neue Trainer der Spielgemeinschaft, Johann Kramml, zuvor jahrelang in St. Peter tätig war. In einer umkämpften und spannenden Partie setzten sich die Hausherren mit 2:0 durch, tauschten nach dem vierten Saisonsieg in der Tabelle mit dem Gegner die Plätze und sind nun der erste Verfolger von Spitzenreiter Nebelberg. Die Pfister-Elf hingegen musste nach einem bislang ausgezeichneten Saisonverlauf am Samstagabend die erste Niederlage einstecken.

Intensiver, aber torloser erster Durchgang

Vor knapp 200 Besuchern war beiden Teams von Beginn an deutlich anzumerken, unbedingt punkten bzw. gewinnen zu wollen. Bei strömendem Regen und schwierigen äußeren Verhältnissen entwickelte sich eine überaus kampfbetonte Partie, in der sich die Mannsdchaften mit offenem Visier begegneten. Auch wenn hüben wie drüben versucht wurde, nach vorne zu spielen, ergab sich auf beiden Seiten nur die eine oder andere Halbchance. Somit ging es nach 45 interessanten und intensiven Minuten torlos in die Pause.

Tausch bringt Hausherren in Front

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wewer bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, wurde auch im zweiten Durchgang intensiv um den Sieg gekämpft. In Halbzeit zwei waren rund zehn Minuten gespielt, als die SPG die erste klare Chance zu nutzen wusste. Nach einer Ecke der Gäste köpfte die Kramml-Elf den Ball aus dem Strafraum und gewann einen entscheidenden Zweikampf. Danach wurde Lukas Tausch mit einem weiten Pass in Szene gesetzt, das 23-jährige Eigengewächs bewahrte die Ruhe und stellte auf 1:0.

SPG-Kapitän hat mit Lattenpendler Pech - Zeininger trifft zur Entscheidung

Fünf Minuten später hatten die heimischen Fans den Torschrei erneut auf den Lippen - Dominik Stöbich nahm den Ball direkt, der Kapitän hatte mit einem Lattenpendler aber Pech. Auf der anderen Seite hatte die Pfister-Elf die große Chance auf den Ausgleich, im Duell mit einem auf das SPG-Gehäuse zueilenden Angreifer konnte Markus Kaindlstorfer aber eine brenzlige Situation mit einer Monster-Grätsche bereinigen. Das Spiel blieb spannnend und wurde in Minute 82 entschieden, als Daniel Zeininger aus halbrechter Position abzog und das Leder aus rund 25 Metern zum 2:0-Endstand im langen Eck versenkte.

Markus Gattringer, Sportlicher Leiter SPG Walding/Rottenegg:

"Es war das erwartete Spitzenspiel, das auch einen anderen Ausgang hätte finden können. Doch Coach Kramml hat unser Team gegen seine ehemalige Mannschaft gut eingestellt, zudem hatten wir ein Chancenplus und konnten am Ende big points einfahren. Natürlich streben wir eine Präsenz im Aufstiegskampf an, aber genauso wichtig ist es, die eigenen, jungen Spieler einzubauen und langfristig eine schlagkräftige Truppe zu formen. Erfreulich ist, dass gegen St. Peter vier Talente aus dem U17-Team zum Einsatz gekommen sind".