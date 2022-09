Kellerderby in Kleinzell findet keinen Sieger

Details Montag, 26. September 2022 11:35

In der siebenten Runde der 2. Klasse Nord-West kreuzten der SK Kleinzell und die DSG Union Sarleinsbach die Klingen. Im Trölsparkstadion stand im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenzehnten ein Kellerderby auf dem Programm. Während der Absteiger am zweiten Spieltag in Walding den bislang einzigen und zudem überaus glücklichen "Dreier" einfahren konnte, sind die Kleinzeller das einzige noch sieglose Team der Liga. Daran änderte sich auch am Sonntagnachmittag nichts, wurden nach niveauarmen 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt. Nach drei Pleiten am Stück konnte die Gästeelf von Coach Thomas Dollhäubl in der Tabelle wieder anschreiben.

Mandl bringt Gäste in Front - Kastner gleicht aus

Vor rund 200 Besuchern taten sich beide Mannschaften auf dem kleinen Platz überaus schwer. Nach einer Pleitenserie und zahlreichen Gegentoren in den letzten Partien, präsentierten sich die Gäste mit einer weitgehend stabilen Defensive und setzten den Matchplan um, am Kleinzeller Strafraum war für die Union aber zumeist Schluss mit lustig. Nach 20 Minuten hatte die Dollhäubl-Elf die Nase dann aber doch vorne, als David Mandl an der Strafraumgrenze abzog und der Ball via Innenstange den Weg ins lange Eck fand. Danach tat sich in einem auf äußerst mäßigem Niveau stehenden Match hüben wie drüben wenig, ehe in Minute 35 im Stadion Jubel aufbrandete. Nach einer Flanke von links war Union-Verteidiger Thomas Scharinger überrascht, der freistehende Dimitri Kastner ließ sich nicht zwei Mal bitten und stellte auf 1:1. Kurz vor der Pause wäre die Partie beinahe gekippt, die Heimelf von Trainer Jakub Kursa hatte bei einem Lattentreffer aber Pech.

Dollhäubl-Elf scheitert am linken und rechten Pfosten

Kurz nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Grübl gingen die Gäste in der "Wertung" der Aluminiumtreffer in Führung, als Klaus Höglinger zunächst die linke Stange traf, ehe Philip Höglinger die Kugel an den rechten Pfosten knallte. Mitte der zweiten Halbzeit führte Simon Wild aus halbrechter Position einen Freistoß aus, der Union-Kapitän brachte das Leder aus 20 Metern aber nicht an der Kleinzeller Mauer vorbei. Am Beginn der Schlussviertelstunde hatten die Hausherrern die Chance auf den ersten Sieg seit 6. Juni, nach einem gefährlichen Stanglpass konnte Sarleinsbachs Philipp Tausch die brenzlige Situation aber im letzten Moment bereinigen. Der entscheidende Treffer wollte hüben wie drüben nicht fallen, weshalb am Ende mit einem 1:1-Remis die Punkte geteilt wurden.

Thomas Dollhäubl, Trainer DSG Union Sarleinsbach:

"Nach den Niederlagen und vielen Gegentoren ist dieses Unentschieden ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber bis wir Fahrt aufnehmen können, wird es noch eine Zeitlang dauern, zumal die Mannschaft verunsichert ist. In Kleinzell wäre ein Sieg durchaus möglich gewesen, das Remis geht aber durchaus in Ordnung".