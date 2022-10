Dritter Heimsieg! SPG Walding/Rottenegg klettert vorerst auf Platz eins

Details Samstag, 08. Oktober 2022 09:49

Zum Auftakt der neunten Runde der 2. Klasse Nord-West stand die Begegnung zwischen der SPG Walding/Rottenegg und der Sportunion Wunderrein Herzogsdorf/Neußerling auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Tabellenneunten waren die Hausherren zu favorisieren. Die Mannen von Neo-Trainer Johann Kramml wurden ihrer Favoritenrolle am Freitagabend mit einem 2:0-Erfolg gerecht, kletterten mit dem dritten Heimsieg auf Platz eins und lachen vor dem Top-Spiel zwischen St. Peter und Nebelberg 44 Stunden lang von der Tabellenspitze - die Spielgemeinschaft hat jedoch zwei Matches mehr in den Beinen als die Kicker aus Nebelberg. Die in der Fremde seit 25. Mai sieglosen Herzogsdorfer hingegen ergatterten in den letzten vier Partien nur einen Punkt und mussten die vierte Niederlage in den letzten sechs Auswärtsspielen einstecken.

Elfmeter bringt Favoriten früh in Führung

Vor rund 200 Besuchern fanden die Hausherren gut ins Spiel und gingen von Beginn an hohes Tempo. Keine zehn Minuten waren gespielt, als im Sportpark Jubel aufbrandete. Nach einem Stanglpass von Lukas Tausch wurde der erst 15-jährige Sandro Pöllendorfer im Herzogsdorfer Strafraum von den Beinen geholt - Kapitän Dominik Stöbich bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. Nach dem Führungstreffer verlor die Kramml-Elf überraschend den Faden, entwickelte sich fortan ein offenes Spiel, in dem die Gästeelf von Coach Christian Falkner dagegenhielt und an ihre Chance glaubte. Nach 35 Minuten erlitt Herzogsdorfs Lukas Breiteneder bei einem Zweikampf ein Cut, musste den Platz verlassen und durch Ewald Eckerstorfer ersetzt werden. Die Union bot dem Favoriten die Stirn und hielt gut mit, kam bis zur Pause aber nur zur einen oder anderen Halbchance.

SPG-Joker sticht

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Wagner bekamen die Zuschauer ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel zu sehen, hüben wie drüben wurden jedoch zahlreiche Fehler produziert. In Minute 55 fanden die Gäste die Chance zum Ausgleich vor, Torjäger Daniel Pröll traf in aussichtsreicher Position den Ball aber nicht voll. Das faire, in Halbzeit zwei jedoch zerfahrene Spiel blieb spannend und wurde in Minute 82 entschieden. Der kurz zuvor eingewechselte Erik Luksch überlief die Herzogsdorfer Abwehr, der 16-Jährige setzte sich auch im Duell mit Union-Keeper Christian Stöbich durch und stellte auf 2:0. Mit diesem Treffer hatte die SPG den kampfstarken Gästen den Zahn gezogen, brachte die Führung ohne Probleme ins Ziel, feierte den fünften Saisonsieg und lacht bis Sonntagnachmittag von der Tabellenspitze.

Markus Gattringer, Sportlicher Leiter SPG Walding/Rottenegg:

"Trotz der frühen Führung war es eine enge Partie, in der wir durch zahlreiche Fehler den Gegner starkgemacht haben. Dennoch konnten wir die angestrebten drei Punkte einfahren und mit diesem Arbeitssieg unsere Präsenz im Spitzenfeld der Tabelle festigen".