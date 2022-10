Bachmaier-Elf prolongiert Feldkirchener Pleitenserie

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 13:47

In der zehnten Runde der 2. Klasse Nord-West kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Feldkirchen/Donau und der Union Ascendor Niederwaldkirchen. Im Duell zwischen dem einsamen Schlusslicht der Tabelle und dem Zehntplatzierten trafen zwei Teams aus der unteren Region aufeinander. Der Absteiger findet auch einen Stock tiefer nicht in die Spur und wartet bislang vergeblich auf die Trendwende. Am Samstagnachmittag ging der Nachzügler in Führung, die Wild-Elf stand am Ende aber einmal mehr mit leeren Händen da, zog mit 1:3 den Kürzeren und musste im neunten Match die achte Niederlage einstecken. Eine Woche nach einem Remis im Sarleinsbach fuhren die Niederwaldkirchener gegen einen weiteren Absteiger drei Punkte ein und fanden mit dem dritten Saisonsieg Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle.

Raffeiner bringt Schlusslicht in Front - Tischler gleicht aus

Bei tiefem und rutschigem Geläuf bekamen knapp 150 Besucher eine ereignisarme Anfangsphase zu sehen. Das Spiel plätscherte dahin, verlief aber ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit durfte das Schlusslicht auf den Befreiungsschlag hoffen. Nach einer Ecke der Hausherren brachte die Gästeelf von Trainer Gernot Bachmaier den Ball nicht aus der Gefahrenzone - Alexander Raffeiner wusste dies zu nutzen und stellte auf 1:0. In einem überaus fairen Match dauerte es rund zehn Minuten, ehe die Niederwaldkirchener auf das Gegentor die passende Antwort fanden. Nach einem scharfen Pass in den Strafraum der Heimischen nahm Tobias Tischler den Ball direkt und beförderte das Leder zum 1:1-Pausenstand ins lange Eck.

Elfmeter bringt Gäste auf die Siegerstraße

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Trninic entwickelte sich in der Badeseearena eine enge Partie, mit zunehmender Spieldauer nahmen die Gäste aber das Heft in die Hand. Die Bachmaier-Elf war drauf und dran, das Spiel zu drehen, konnte etliche gute Möglichkeiten aber nicht nutzen. Einmal war Feldkirchen-Schlussmann Oliver Kehrer schon geschlagen, Tischler traf aus spitzem Winkel aber das verwaiste Gehäuse nicht. In Minute 79 hatten die Gäste die Nase dann aber doch vorne. Nach einer Ecke konnte Tischler im Feldkirchener Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden - der eingewechselte Jakob Simader verwandelte den fälligen Elfmeter. Kurz vor Schluss machten die Niederwaldkirchener den Sack endgültig zu, als Simader bei einem Konter den Ball durch die Kette der Heimischen spielte und der ebenfalls neu ins Spiel gekommene Manuel Reingruber den 1:3-Endstand besiegelte.

Gernot Bachmaier, Trainer Union Niederwaldkirchen:

"Aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg und haben mit diesem Dreier Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden. In den bisherigen Spielen waren wir mit den Gegnern zumeist auf Augenhöhe, wäre demzufolge mehr möglich gewesen. Es fehlte ab und an aber das nötige Spielglück und mussten die eine oder andere unnötige Niederlage einstecken".