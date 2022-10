Union St. Peter/Wimberg zieht Mahringer-Elf dank Majdancic-Doppelpack "weiße Weste" aus

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 12:52

In einem Nachholspiel zur dritten Runde der 2. Klasse Nord-West empfing die Union Biohort Neufelden die Union St. Peter/Wimberg. Im Duell zwischen dem Tabellenzweiten und dem Drittplatzierten ging es in der Hopfen und Schmalz Arena um "big points". Während die Neufeldener, ebenso wie Ligaprimus Nebelberg, in dieser Saison noch ungeschlagen waren, ergatterte die Gästeelf von Coach Philipp Pfister in den letzten drei Partien nur zwei Punkte. Vier Tage nach einer bitteren Heimpleite gegen Sarleinsbach sah es für die St. Peterer auch am Nationalfeiertag nicht gut aus. Doch dank Nedzad Majdancic, der in den Schlussminuten doppelt traf, drehten die Gäste das Top-Spiel im letzten Moment, behielten mit 2:1 die Oberhand und feierten zum Herbstausklang den sechsten Sieg. Die Mahringer-Elf hingegen hatten einen "Dreier" schon vor Augen, musste am Ende aber den Platz zum ersten Mal als Verlierer verlassen und zudem in der Tabelle mit dem Gegner die Ränge tauschen.

Interessanter, aber torloser erster Durchgang

Vor über 150 Besuchern agierten die Hausherren zunächst vorsichtig und standen etwas tiefer. Den Kickern aus St. Peter war deutlich anzusehen, sich für die schwache Leistung am vergangenen Wochenende rehabilitieren zu wollen. Die Pfister-Elf war im ersten Durchgang über weite Strecken die aktivere Mannschaft und versuchte, nach vorne zu spielen. Aber ebenso wie die Neufeldener kamen die Gäste zu keinen klaren Chancen. Die Zuschauer bekamen das erwartete Top-Match zu sehen, rassige Torraumszenen waren jedoch Mangelware, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Torjäger bringt Hausherren in Front

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Pusch bekamen die Zuschauer engagierte Gäste zu sehen, die in Halbzeit zwei das Kommando übernahmen. Die Pfister-Elf fand auch eine große Chance zur Führung vor. Doch Markus Harding, der nach einem Seitenwechsel den Ball gekonnt angenommen hatte, setzte die Kugel aus spitzem Winkel am kurzen Eck vorbei. 75 Minuten lang konnten die Gäste Neufeldens Torjäger an die kurze Leine legen, einmal entwischte Pilipp Schneeberger jedoch der Abwehr. Nach einer präzisen Flanke war das 27-jährige Eigengewächs mit dem Kopf zur Stelle und brachte das Team von Coach Michael Mahringer mit seinem zehnten Saisontreffer in Führung.

Majdancic schnürt in den Schlussminuten Doppelpack

Die St. Peterer ließen sich vom Gegentor nicht entmutigen, bewiesen tolle Moral und machten in der Schlussphase ordentlich Dampf. In Minute 86 kombinierten sich die Gäste nach einem Einwurf nach vorne, ehe Majdancic den sehenswerten Spielzug trocken abschloss. Es sah bereits nach einer Punkteteilung aus, doch in der Schlussminute schlug St. Peters Routinier noch einmal zu. Nach einem erneuten Einwurf traf Majdancic zunächst die Stange, ehe der Angreifer im zweiten Versuch den Ball zum 1:2-Endstand unter die Latte knallte.

Philipp Pfister, Trainer Union St. Peter/Wimberg:

"Auch wenn wir aufgrund der späten Tore das nötige Quäntchen Glück hatten, hat meine Mannschaft eine starke Performance abgeliefert und einen verdienten Sieg gefeiert. Wir hätten auch mit einem Punkt gut leben können, konnten uns mit diesem Dreier aber im Spitzenfeld der Tabelle festsetzen und uns eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde verschaffen".