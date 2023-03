Am Ende klarer Sieger: Union Niederwaldkirchen gab sich gegen Sarleinsbach keine Blöße

Details Montag, 27. März 2023 14:06

In der 2. Klasse Nord-West stand am Wochenende unter anderem die Begegnung zwischen der Union Niederwaldkirchen und der Union Sarleinsbach auf dem Programm. Als unabhängiger Beobachter konnte man dabei von einer engen Begegnung ausgehen, zumal beide Teams im Mittelfeld eng beisammen lagen. Die Gäste aus Sarleinsbach hatten – sollten sie so gedacht haben - dabei jedoch die Rechnung ohne den Wirt gemacht, zu stark präsentierte sich an diesem Tag ein unbarmherziges „NWK“, das am Ende deutlich mit 3:0 siegte.

Mehr Kampf als Glanz in Halbzeit eins

Vor gut besuchten Rängen in Niederwaldkirchen entwickelte sich zu Beginn ein Spiel, bei dem sich beide Teams zunächst ein wenig beschnupperten. Ein Fußball-Leckerbissen, mit dem auch im Vorfeld um diese Jahreszeit keineswegs zu rechnen war, sah anders aus, dennoch konnte die Begegnung mit Spannung und Einsatz überzeugen. Die erste nennenswerte Aktion war nach einer guten halben Stunde das 1:0 der Hausherren, welches Lukas Steiniger nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen und einem abschließenden Stanglpass besorgte. Bis dahin waren Spielzüge wie diese auf beiden Seiten Mangelware, es reagierte der Kampf.

Niederwaldkirchen fährt verdienten Sieg ein

Auch nach der Niederwaldkirchner Führung war das Spiel über weite Strecken ausgeglichen, konkrete Torchancen konnten die Gäste aus Sarleinsbach jedoch nicht erspielen. Auch in der zweiten Halbzeit fehlten der Gastelf die Antworten, während Niederwaldkirchen kompakt stand. Eine Vorentscheidung im Spiel brachte die Gelb-Rote Karte gegen David Mandl eine Viertelstunde vor Schluss. Nur wenig später erhöhten die Hausherren auf 2:0, nachdem zuvor die Abwehr der Sarleinsbacher massiv angepresst worden war. Das Spielgerät wurde schließlich von Lukas Steininger per Kopf nach einer Flanke über die Linie gedrückt.

Auch der Schlusspunkt dieser Partie war den Kickern der Union Niederwaldkirchen vorbehalten. Nach einem Konter stellte Jakob Simader, erneut nach vorangehendem gutem Pressing-Spiel und dieses Mal nach einem Stanglpass, auf 3:0, womit sich „NWK“ im Mittelfeld der Tabelle etwas von den Gästen aus Sarleinsbach absetzen konnte.

Gernot Bachmaier, Trainer Union Niederwaldkirchen:

„Wir waren klar die bessere Mannschaft. In den ersten 30 Minuten war es ein Abtasten und von Beginn an ein hartes Spiel, ein zweikampfbetontes Spiel. Die einzig wirklich schöne Aktion hat dann schließlich in der 36. Minute zum 1:0 geführt. Der Gegner hatte über 90 Minuten keine nennenswerte Torchance, wir sind als Kollektiv gut gestanden und haben beherzt gespielt. Mit der Gelb-Roten Karte war die Messe dann schlussendlich gelesen.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei