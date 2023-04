Fußballverein Neufelden bleibt nach Auswärtssieg in Kleinzell vorne dran

Details Dienstag, 11. April 2023 16:52

Im Zuge der 13. Runde der 2. Klasse Nord-West kreuzten unter anderem der SK Kleinzell und die Sportunion Fußballverein Neufelden die Klingen. Der SK Kleinzell liegt in der aus zwölf Teams bestehenden Liga derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz, während die Neufeldner kräftig im Rennen um dem Meistertitel sowie den Relegationsplatz mitmischen. Die Kräfteverhältnisse schienen damit von der Papierform her bereits vor der Partie abgesteckt, und es sollte – so viel kann vorweggenommen werden – an diesem Ostermontag keine allzu großen Überraschungen geben.

Neufelden ging früh in Führung

Der mit Aufstiegsambitionen ausgestattete Fußballverein Neufelden stellte sich seiner Rolle als Favorit in diesem Spiel und legte schon früh gut los. Nach gerade einmal vier gespielten Minuten zappelte der Ball schon im Netz. Philipp Schneeberger zirkelte einen Freistoß Richtung Tor, der an Freund und Feind vorbei den Weg in die Kleinzeller Maschen fand, letztlich konkret im langen Eck einschlug.

In der Folge bekamen die Zuschauer eine auf eher mäßigem Niveau geführte Partie zu sehen. Beide Teams mussten ob der witterungsbedingt äußerst schwierigen Platzbedingungen zunehmen auf lange, weite Bälle umstellen, was freilich nicht immer mit spielerischen Glanzmomenten in Einklang zu bringen war. Es passierte bis zum Pausenpfiff auch nichts allzu Gefährliches mehr. Die Gäste aus Neufelden waren um den Tick aktiver, im letzten Drittel fehlte jedoch oftmals die Konsequenz.

Kleinzell erzwang den Ausgleich

Nach Wiederbeginn waren die Hausherren aus Kleinzell am Drücker. Man begann mit viel Schwung und setzte den Favoriten aus Neufelden ordentlich unter Druck. Gerade als die Gefahr gebannt schien, wurden die Heimischen nach einem Abwehrfehler des Gegners mit dem Ausgleich belohnt. Janis Würzl staubte nach 66 Minuten ab, nachdem der Torhüter die Situation für Neufelden mit einer Parade beinahe noch gerettet hätte.

Danach bissen sich die Gäste jedoch wieder in die Begegnung rein. Nach einer starken Einzelleistung der vereinseigenen Lebensversicherung namens Philipp Schneeberger ging man zum zweiten Mal an diesem Tag in Führung. Entscheidend war schließlich das 1:3 – ebenfalls von Schneeberger erzielt – welches aus einer wirklich sehenswerten Kombination resultierte. Die Neufeldner fanden am Ende noch die eine oder andere gute Möglichkeit vor, konnten diese jedoch nicht mehr nutzen, womit der dritte Schneeberger-Treffer an diesem Nachmittag gleichbedeutend mit dem Endstand war.

Ein Schockmoment ereignete sich schließlich noch als Schneeberger, von einem Verteidiger gestoßen, mit Kleinzell-Goalie Patrick Pilsl zusammenstieß, der Keeper ausgewechselt werden musste. Laut Informationen der Neufeldner dürfte es dem Schlussmann jedoch den Umständen entsprechend gut gehen.

Michael Mahringer, Trainer Fußballverein Neufelden:

„Wir sind eigentlich gut in dieses Spiel gestartet, die Führung ging in Ordnung. Danach kamen sehr viele hohe Bälle von beiden Seiten, was dem Umstand geschuldet war, dass der Untergrund sehr schwer zu bespielen, der Rasen holprig war. Wir haben aber schon gesehen, dass wir – wenn wir versucht haben, zu spielen – gefährlich wurden, uns gut nach vorne kombinieren konnten. Der letzte finale Pass ist jedoch nicht angekommen, dennoch haben wir in der ersten Halbzeit mehr Gefahr ausgestrahlt. Nach der Pause ist Kleinzell noch einmal ein bisschen motivierter aus der Kabine gekommen, konnte noch einmal ein bisschen gefährlich werden. Als wir uns befreit hatten, fiel dann aus dem Nichts der Ausgleich. Meine Mannschaft hat aber eine Reaktion gezeigt und noch einmal etwas zugelegt.“

