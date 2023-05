Weder Tore noch Verwarnungen in Walding

Details Samstag, 13. Mai 2023 17:38

Zum Auftakt des 18. Spieltages der 2. Klasse Nord-West stand die Begegnung zwischen der SPG Walding/Rottenegg und der TSU Kirchberg/Donau auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Siebenten ging es für die Hausherren um die vermutlich allerletzte Chance, in den Kampf um den zweiten Platz noch eingreifen zu können. Doch nach zwei Niederlagen am Stück fanden die Mannen von Coach Johann Kramml auch am Freitagabend nicht auf die Siegerstraße zurück und mussten sich mit einem enttäuschenden torlosen Unentschieden zufrieden geben. Die Kirchberger hingegen hielten nach einem hauchdünnen 1:0-Erfolg im Hinspiel auch im zweiten Kräftemessen mit der Spielgemeinschaft ihren Kasten sauber und nahmen immerhin einen Punkt mit auf den Heimweg.

Starke Hausherren können aus Überlegenheit kein Kapital schlagen

SPG-Übungsleiter Kramml schenkte einigen Talenten das Vertrauen und schickte ein junges Team auf das Feld. Die heimischen Fans unter den rund 200 Besuchern bekamen zunächst einen starken Auftritt ihrer Mannschaft zu sehen. Die Hausherren machten von Beginn an ordentlich Dampf, dominierten das Geschehen und wussten spielerisch zu gefallen, die Kramml-Elf verabsäumte es jedoch, die erarbeiteten Chancen zu verwerten und konnte die Kirchberger Hintermannschaft nicht knacken. Die Gästeelf von Neo-Trainer Mario Verlende hielt dem Druck der Spielgemeinschaft stand und konnte sich vor allem auf den starken Schlussmann, Florian Gahleitner, verlassen, der mit tollen Paraden seinen Kasten sauberhielt. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Verändertes Bild in Halbzeit zwei

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Baumann, der die überaus faire Partie jederzeit im Griff hatte und keinen einzigen Spieler verwarnen musste, bekamen die Zuschauer ein verändertes Bild zu sehen. Die von TSU-Coach Verlende vorgenommene Umstellung - Innenverteidiger Daniel Granov agierte anstelle des ausgewechselten Lukas Koblmüller auf der Sechs - zeigte die gewünschte Wirkung, waren die Gäste im zweiten Durchgang wesentlich besser im Spiel. Die Kirchberger begegneten dem Favoriten nun auf Augenhöhe und intensivierten ihre Offensivbemühungen. In einer über weite Strecken ausgeglichenen zweiten Halbzeit kreierte die TSU die eine oder andere Chance und fand in Minute 85 sogar einen Matchball vor. Kapitän Martin Hofer tauchte alleine vor SPG-Schlussmann Philipp Barth auf, doch ein Verteidiger konnte diese brenzlige Situation im letzten Moment klären. Wenig später ertönte im Sportpark der Schlusspfiff, mussten die Kicker aus Walding und Rottenegg mit einem torlosen Remis zum ersten Mal in diesem Jahr mit dem Gegner die Punkte teilen.

Mario Verlende, Trainer TSU Kirchberg/Donau:

"Kompliment an meine Mannschaft zu einer großartigen kämpferischen Leistung. Die Hausherren waren in der ersten Halbzeit tonangebend, aufgrund der Steigerung nach der Pause haben wir uns das Unentschieden aber verdient und freuen uns über den eroberten Punkt".

