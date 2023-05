Fußballverein Neufelden gewinnt trotz zahlreicher vergebener Möglichkeiten in Aigen-Schlägl

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:10

Die 2. Klasse Nord-West hatte in ihrer 20. Runde unter anderem die Begegnung zwischen der Union Aigen-Schlägl und dem Fußballverein Neufelden zu bieten. Für die Gäste aus Neufelden war im Vorfeld der Partie die Marschroute klar, man wollte mit einem Sieg den Anschluss an den Liga-Primus aus Nebelberg wahren, während es für die im Mittelfeld beheimatete Elf aus Aigen-Schlägel vorwiegend ums Prestige ging. Dennoch verkauften sich die Hausherren bis zum Schluss teuer, den Neufeldenern wurde wirklich alles abverlangt.

Aigen-Schlägl ging in Führung

Am gut besuchten Sportplatz in Aigen-Schlägl wurde den Zuschauern früh klar, wie sich beide Mannschaften an diesem Nachmittag verhalten würden. Das Spitzenteam aus Neufelden war bemüht, ein schön anzusehendes Fußballspiel auf den Rasen zu bringen, während die Hausherren vorwiegend und legitimerweise mit weiten Bällen operierten. Die Strategie der Mannschaft aus dem Mittelfeld der Tabelle schien zunächst auch aufzugehen. Nach einem weiten Ball und einer guten Einzelleistung von Niklas Kraml stellte selbiger überraschend auf 1:0.

Die Gäste aus Neufelden kamen aber zurück. Einigen vergebenen Chancen zum Trotz ließ man sich nicht hängen, kam nach 36 Minuten zum fast schon überfälligen 1:1 durch Stefan Leibetseder. Er bekam nach einem schnellen Gegenstoß einen Lochpass in die Tiefe gespielt und zog seitlich von der Strafraumgrenze ab.

Neufelden verpasste wiederholt Führungstreffer

Neufelden verpasste es in der Folge ein ums andere Mal, in Führung zu gehen, womit man schließlich knapp vor der Stundenmarke in Form des 2:1 für Aigen-Schlägl durch den in der Spitze stark agierenden Niklas Kraml bestraft wurde. Die Gäste rannten in der Folge erneut unablässig an. Nach einer Kombination über mehrere Stationen sollte es in der 63. Minute schließlich klappen, Philipp Schneeberger traf zum Ausgleich.

Neufelden drückte danach auf die Führung und wurde für die Bemühungen schließlich auch belohnt. Fünf Minuten vor Schluss machte Erhan Raba mit seinem Treffer alles klar, auch weil von Aigen-Schlägl danach nicht mehr viel kam, die Gäste den Vorsprung letztlich souverän und ungefährdet über die Zeit brachten. Neufelden bleibt durch diesen Erfolg weiterhin am Spitzenreiter aus Nebelberg dran.

Michael Mahringer, Trainer Sportunion Fußballverein Neufelden:

„Aus meiner Sicht waren wir eigentlich über 90 Minuten hinweg die bessere Mannschaft, zumal wir versucht haben, Fußball zu spielen, einen ordentlichen Aufbau zu machen, wohingegen Aigen nur mit weiten Bällen agiert hat. Leider Gottes sind wir zweimal durch solch weite Bälle sowie gute Einzelleistungen im Sturm in Rückstand geraten. Wir haben zig Chancen vergeben, uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir sind die beste Frühjahrsmannschaft, haben eine breite Brust und wollen Nebelberg bis zum Schluss fordern und dranbleiben. Wir können noch Meister werden, wissen aber auch, dass wir hierzu auf Schützenhilfe angewiesen sind.“

