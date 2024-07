Union Wolfern: Team-Chemie ist Trumpf

Details Samstag, 20. Juli 2024 00:02

In der abgelaufenen Saison in der 2.Klasse Ost belegte die Union Wolfern den 7. Platz. Für Wolfern war es nach dem Abstieg in die 2.Klasse dennoch eine schwierige Saison, da man über 10 Spieler vor Saisonbeginn verloren hatte. In diesem Transferfenster konnte man sich viermal verstärken. Jedoch möchte man trotz neuen Transfers den Druck von der Mannschaft fernhalten, um sich in der nächsten Saison zu entwickeln.

Durch Trainingslager top Team-Chemie

„Am Anfang der Saison hat unser Trainer, Michael Schranz, den Job übernommen in dem Wissen, dass er mit der Mannschaft keine Rolle im Kampf um die ersten Plätze spielen wird“, sagte der Sportliche Leiter der Union Markus Glück. In den ersten fünf Spielen konnte man keinen Sieg einfahren, erst gegen Großraming, den damaligen Tabellenführer konnte man den ersten Saisonsieg feiern. Durch den Sieg erlangte die Mannschaft ihr Selbstvertrauen und verlor in der restlichen Herbstsaison nur noch zwei Spiele. Dadurch überwinterte man auf dem 9. Platz. Im Winter fuhr man auf Trainingslager, dies schweißte die Mannschaft noch mehr zusammen. Danach startete man überragend ins Frühjahr und war bis zum sechsten Spieltag eines der stärksten Teams der Rückrunde. Nach dem 7:2 Kanter-Sieg gegen Großraming, die zu diesem Zeitpunkt wieder weit vorne in der Tabelle lagen, legte die Union Wolfern jedoch eine Niederlagenserie hin. Von den letzten sechs Saisonspielen verlor man fünf und konnte ein Spiel gewinnen. Dies bedeutete für Wolfern schlussendlich Platz 7 mit 31 Punkten.

4 Zugänge

Die Sommertransferperiode verstrich ohne Abgänge, die Union musste lediglich ein Karriereende von Christoph Huber hinnehmen. Wolfern wurde jedoch selbst am Transfermarkt aktiv und verpflichtete vier neue Akteure. Krisztofer Sàrközi und David Pazmandi wechselten beide aufgrund einer Bekanntschaft nach Wolfern. Sàrközi erzielte bei der Union Meggenhofen 6 Tore in 13 Spielen, während Pazmandi 4-mal für Ried im Traunkreis anschrieb. Weiters kommen mit Kianfar Kuhestani (Stein) und Samuel Walter-Pipik wieder zwei Spieler zu Wolfern zurück. Walter-Pipik kehrt von einer Leihe aus Dietach zurück, dort kam er bei den Dietach Juniors in nahezu jedem Spiel zum Einsatz.

Vorbereitung ohne Saisonziel

„Unser Trainer bekommt von uns die Zeit, die er benötigt, um eine Mannschaft aufzubauen“, erklärt der Sportliche Leiter. Aufgrund dessen startet die Union Wolfern auch in diese Saison mit Michael Schranz an der Seitenlinie. Schranz begann in der 28. Kalenderwoche mit dem Training und hat nun 4-5 Wochen Zeit, dass er die Mannschaft auf die kommende Saison vorbereitet. „Wir erwarten uns als Vorstand von der Mannschaft nicht den Aufstieg. Ich glaube es ist wichtig den Jungs den Druck zu nehmen und ihnen die Zeit zu lassen, sich wieder zu sammeln. Daher haben wir als Vorstand für diese Saison noch keine Ziele festgelegt, aber sicher ist es für jede Mannschaft aus der 2.Klasse – so auch für uns – ein mittelfristiges Ziel aufzusteigen“, erklärt Glück den Standpunkt des Vereins.

