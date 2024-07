ASV Bewegung Steyr: "Wir wollen zu den Top-Teams der Liga gehören"

Details Samstag, 20. Juli 2024 13:50

In der Saison 2022/23 musste der ASV Bewegung Steyr aus der 2. Klasse Ost eine schlechte Spielzeit hinnehmen, denn mit 25 Punkten reichte es damals nur für den 10. Tabellenrang. In der abgelaufenen Saison hingegen spielte der ASV Bewegung Steyr wesentlich befreiter auf, sodass man sich mit 39 Punkten den sechsten Platz sichern konnte. LIGAPORTAL unterhielt sich mit dem Obmann, Günther Vollenhofer, und gibt einen Ausblick über die derzeitige Lage beim ASV Bewegung Steyr, sowie den Ambitionen und Zielen für die kommende Meisterschaft.

Gute Rückrunde sorgt für gute Gefühlslage

In der vergangenen Spielzeit erwischte der ASV Bewegung Steyr nur einen durchwachsenen Start in die neue Saison. Mit vier Siegen und drei Unentschieden reichte es in der Hinrunde nur für den siebten Tabellenplatz und 15 Punkte. Umso mehr ist man mit der geglückten Rückrunde zufrieden: Mit ganzen acht Siegen (bei vier Niederlagen und keinem Remis) konnte man noch den sechsten Tabellenplatz mit 39 Punkten erreichen. Nach der Winterpause holte man neuen Zähler mehr als noch in der Herbstsaison. Obmann Günther Vollenhofer dazu: "Mit der Herbstsaison können wir nicht zufrieden sein, jedoch haben wir in der Rückrunde nur vier Spiele verloren und können somit die Saison okay abschließen."

Bewegung Steyr inmitten einer intensiven Saisonvorbereitung

In Steyr läuft das Training seit 6. Juli wieder auf Hochtouren und das erste Testspiel wurde ebenso erfolgreich absolviert. Am Sonntag, dem 14. Juli, fand das erste Testspiel gegen den SC Kronstorf aus der 1. Klasse Ost statt, das mit 2:1 gewonnen wurde. „Die Vorbereitung läuft schon wieder, obwohl man weiß, dass viele Spieler im Urlaub sind, sind wir relativ zuversichtlich auf die kommenden Vorbereitungsspiele“m so Vollenhofer weiter. Auch am Transfermarkt konnte man sich schon ordentlich verstärken. Mit sechs Neuzugängen und zwei Abgängen war man am sehr aktiv.

"Wir blicken zuversichtlich in die neue Saison"

"Das Ziel für die kommende Saison ist, unter den besten fünf Mannschaften zu sein. Sollte der Aufstieg möglich sein, nehmen wir ihn gerne an. Vorrangig ist jedoch, einen Spitzenplatz in dieser Liga zu erreichen", sagt Vollenhofer. In der neuen Saison strebt man in Steyr mindestens einen gleich guten Rang an wie im letzten Jahr und möchte sich noch verbessern. Der Saisonauftakt steht in Steyr am 18. August mit dem Duell gegen die Union Wartberg an der Krems am Programm.

