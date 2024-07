"Wollen wieder in die Top-5" – SV Weyer Sportchef Martin Gröbl im Interview!

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 11:34

Der SV Weyer ist nach einer Top-5-Platzierung in der Saison 22/23 in der abgelaufenen Saison wieder etwas abgestürzt. Die Mannen von Spielertrainer Thorsten Buder konnten vereinzelt zwar immer wieder ihre Klasse aufblitzen lassen, zeigten sich im Kollektiv aber zu unkonstant, um sich am Ende besser als Platz neun zu klassieren. Dabei spielte man neun Mal unentschieden – Bestmarke in der 2. Klasse Ost – und zeigte, dass man durchaus schwer zu schlagen ist. Ligaportal nahm die vergangenen Saison mit Martin Gröbl, dem Sportlichen Leiter des Sportvereins, genauer unter die Lupe und wagte einen gemeinsamen Blick in die Zukunft.

Ligaportal: Blicken wir zurück auf die Saison 23/24. Wie zufrieden seid ihr mit den Leistungen und dem Abschneiden?

Gröbl: „Wir sind nicht so zufrieden, wir haben uns mehr erhofft. Uns ist der Start misslungen, dann sind wir nicht mehr in die Spur gekommen. So ist es aber manchmal im Fußball, damit haben wir abgeschlossen und schauen jetzt nach vorne.“

Ligaportal: Was hat sich im Sommer jetzt personalmäßig bei euch getan?

Gröbl: „So gut wie gar nichts. Wir haben drei Abgänge. Thomas Buchberger ist zur St. Ulrich 1b gewechselt aus privaten Gründen. Julian Rodlauer ist in die Steiermark zum FC Landl gegangen. Einen Zugang haben wir, Lukas Marijanovic kommt über eine einjährige Leihe von Gaflenz zu uns.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die kommende Saison vor?

Gröbl: „Wir streben eine Rangverbesserung an. Wir wollen wieder in die Top-5 kommen.“

Ligaportal: Wir haben vor knapp einem Jahr mal darüber gesprochen, dass ihr eure U16 auflöst und versuchen wollt, die jungen Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren. Wie hat das im ersten Jahr funktioniert?

Gröbl: „Das hat ganz gut funktioniert, da sind einige fixe Stammspieler geworden in der Kampfmannschaft. Einige sollen da noch folgen. Da sind wir wirklich zufrieden damit und heuer kommen wieder zwei Spieler rauf aus dem Nachwuchs, darüber sind wir auch sehr erfreut.“

Ligaportal: Wie läuft bei euch die Vorbereitung bislang? Was steht noch an?

Gröbl: „Wir haben insgesamt vier Testspiele. Viel kann man nicht sagen, da keiner in Vollbesetzung spielen kann. Die Burschen sind aber ganz fleißig beim Training und motiviert, von dem her passts.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.