Union Wolfern: Ein Schritt nach vorne ist das Ziel

Details Donnerstag, 26. September 2024 16:52

Die vergangene Saison endete für die Sportunion Wolfern in der 2. Klasse Ost mit einem soliden Platz im Mittelfeld. Insgesamt konnte die Mannschaft 31 Punkte sammeln. Auch der diesjährige Saisonstart verlief für Trainer Michael Schranz und sein Team vielversprechend. Nach fünf absolvierten Runden steht man mit 10 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. In einem kurzen Gespräch erläuterte Trainer Michael Schranz, wie zufrieden er mit der Leistung seiner Mannschaft ist, welche Bedeutung er der Jugendarbeit beimisst und wo er sein Team am Ende der Saison in der Tabelle sieht.

Saisonstart der zufriedenstellt

„Auch wenn Reichraming auf dem Papier als eines der schwächeren Teams gilt, waren wir sehr gewarnt. Besonders am ersten Spieltag gegen einen solchen Gegner ist es nie einfach, aber wir waren von Beginn an sehr wachsam und haben unser Spiel konsequent durchgezogen. Das war auch in den Partien gegen die Dietach Juniors und Maria Neustift der Fall. Letztes Wochenende mussten wir leider mit einigen Ausfällen nach Weyer reisen. Dennoch konnten wir einen Punkt mitnehmen, was auswärts immer gern gesehen ist. Insgesamt können wir mit dem Saisonstart sehr zufrieden sein,“ so Schranz.

„Unser Spielstil besteht darin, offensiv Druck auszuüben, da uns dies am besten liegt. Auch der Neuzugang hat diese Taktik sofort angenommen und sich als echter Torgarant erwiesen. Darüber hinaus bringt er eine sehr positive Stimmung ins Team und ist im Training stets voll engagiert.“

Im Sommer gab es bei der Sportunion nur einen einzigen Neuzugang. Krisztofer Sándor Sárközi wechselte aus Meggenhofen in die 3.300-Einwohner-Gemeinde. Zudem kehrte Samuel Walter-Pipik nach einem Jahr Abwesenheit zurück. Mit Christoph Huber musste der Verein jedoch einen Abgang verkraften, da er aus beruflichen Gründen seine Fußballkarriere beenden musste.

„Derzeit haben wir keine Verletzungssorgen. Alle Spieler sind fit, und kürzlich sind auch einige nach längeren Verletzungspausen wieder in den Kader zurückgekehrt.“

Stolz auf die Jugendarbeit

„Die Nachwuchsarbeit ist mir sehr wichtig. Derzeit haben wir mehrere Spieler im Kader, die ich bereits seit ihrer Kindheit betreue. Es ist natürlich umso schöner zu sehen, wie diese Jungs nun regelmäßig gute Leistungen abliefern. Auch die U15-Mannschaft schnuppert immer wieder im Training in den Erwachsenenfußball hinein. Einige junge Spieler werden bereits in der 1B-Mannschaft eingesetzt, und es zeigen sich dort immer wieder Talente, die auch für die Kampfmannschaft relevant werden könnten. Wir sind dankbar, dass wir inzwischen wieder viele Kinder in den Nachwuchsteams haben.“

„Wir können in dieser Liga mit jedem Gegner mithalten. Auch wenn wir auf die kommenden zwei bis drei Spiele blicken, stehen wir nicht unter großem Druck. Wir wissen jedoch, dass wir, wenn wir unsere Leistung abrufen, mit jedem Gegner auf Augenhöhe sind.“

Das Saisonziel wurde vom Trainer klar definiert: „Letzte Saison belegten wir am Ende den siebten Platz. Unser Ziel für dieses Jahr ist es, einen Schritt nach vorne zu machen. Dabei war uns wichtig, dies ohne große Veränderungen im Kader zu erreichen. Aktuell erleben wir auch nicht die vielen Schwankungen wie in der vergangenen Saison, was uns für den weiteren Verlauf der Saison zuversichtlich stimmt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.