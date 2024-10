SPG SV Weyer: Trotz holprigem Start Optimismus dank Nachwuchsförderung und Teamzusammenhalt

Der Saisonstart der SPG SV Weyer verlief bislang eher schleppend. In den bisher absolvierten fünf Spielen konnte die Mannschaft lediglich einen Sieg und ein Unentschieden verbuchen. Am vergangenen Wochenende musste eine Partie aufgrund der Platzverhältnisse vorzeitig abgebrochen werden. Nach fünf gespielten Runden belegt das Team derzeit den 12. Platz in der 2. Klasse Ost. Mit einem Torverhältnis von 6:14 wird deutlich, dass sowohl in der Offensive als auch in der Defensive noch Potenzial zur Verbesserung besteht. Wie die Mannschaft beabsichtigt, diese Schwächen möglichst schnell zu beheben, erläuterte der sportliche Leiter Martin Gröbl in einem Gespräch.

Positive Stimmung und Zuversicht

"Mit dem Saisonstart sind wir natürlich nicht zufrieden; die Punkteausbeute könnte zweifellos besser ausfallen. Spielerisch waren die Leistungen jedoch überwiegend akzeptabel. Wir kennen jeden Gegner in dieser Liga und wissen, wie wir gegen jeden Einzelnen auftreten müssen, um erfolgreich zu sein. Uns ist jedoch auch bewusst, dass es aufgrund der Systemumstellung in der Defensive einige Zeit in Anspruch nehmen kann, bis wir wieder eine stabile Abwehrstruktur etablieren. Besonders im Spiel gegen Wolfern haben wir gezeigt, welches Potenzial in uns steckt," äußerte sich Martin Gröbl zum bisherigen Saisonverlauf.

Neben der taktischen Umstellung in der Defensive sind auch die Ausfälle wichtiger Stammspieler ein entscheidender Grund dafür, dass der Saisonstart in Weyer alles andere als optimal verlaufen ist. Laut dem sportlichen Leiter soll in den kommenden Wochen der Großteil des Kaders wieder zur Verfügung stehen.

Trotz der unbefriedigenden Punkteausbeute bleibt die Stimmung innerhalb der Mannschaft ausgesprochen positiv. "Die hohe Trainingsbeteiligung von über 20 Spielern zeigt, dass das Team weiterhin gut mit dem Trainer zusammenarbeitet und die Motivation ungebrochen ist".

Nachwuchsförderung statt Legionäre

„Die Philosophie unseres Vereins besteht darin, eigene Spieler auszubilden und ihnen die Chance zu geben, hier den Grundstein für eine erfolgreiche Fußballkarriere zu legen. In unserem Verein erhält kein Spieler eine finanzielle Vergütung, und wir sind fest entschlossen, dieser Linie auch in Zukunft treu zu bleiben. Auch wenn dieser Weg gelegentlich mühsam sein mag, halte ich es nicht für sinnvoll, erhebliche Summen in auswärtige Spieler zu investieren. In dieser Saison haben erneut zwei Spieler aus der U15 den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft, was uns sehr freut. Es ist zudem ermutigend, dass das Trainerteam diese Philosophie konsequent unterstützt. Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren die Früchte unserer Investitionen in die Nachwuchsarbeit ernten werden,“ so der sportliche Leiter.

Das interne Saisonziel wurde im Verlauf des Herbstes angepasst, wie der sportliche Leiter weiter ausführte: „Zu Beginn der Saison lautete unser Ziel, einen Platz unter den Top 5 zu erreichen. Angesichts des aktuellen Saisonverlaufs wird dies jedoch schwierig zu realisieren sein. Das neue Ziel ist nun, das obere Mittelfeld zu erreichen, was mit unserem Kader durchaus machbar erscheint.“