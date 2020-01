2. Klasse Ost: "Experten-Tabelle" - UFC Ternberg verteidigt Herbstmeistertitel

Details Donnerstag, 02. Januar 2020 15:42

In der Herbstsaison 2019 der 2. Klasse Ost versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Der UFC Ternberg eroberte den Herbstmeistertitel und wurde auch von den Experten an die Tabellenspitze getippt. Der Dritte aus Adlwang belegte den zweiten Platz, während die Union Großraming, Siebenter in der Hinrudne, auf den dritten Rang kletterte. Für Vize-Herbstmeister Union Waldneukirchen sprang nur Platz sechs heraus. Der ASK St. Valentin 1b wurde in der "Experten-Tabelle" die "Rote Laterne" los und kam als Elfter ins Ziel. Die Union Wartberg/Krems, Neunter im Herbst, ist das Schlusslicht.

Expertentipps:

Runde 1 - Roland Aigner, Trainer UFC Ternberg

Runde 2 - Thomas Stix, Obmann SV Weyer

Runde 3 - Christian Tabernig, Trainer Union Waldneukirchen

Runde 4 - Franz Dorfer, Trainer SV Reichraming

Runde 5 - Christian Wegerer, Sektionsleiter Union Adlwang

Runde 6 - Balazs Mariassy, Trainer Union Maria Neustift

Runde 7 - Christoph Krenn, Trainer SV Losenstein

Runde 8 - Fritz Garstenauer, Obmann Union Großraming

Runde 9 - Gerhard Gruber, Obmann ASKÖ Kirchdorf/Krems

Runde 10 - Harald Guselbauer, Sportchef ASK St. Valentin

Runde 11 - Peter Dessl, Trainer Union Ried/Traunkreis

Runde 12 - Friedrich Mitterhumer, Sektionsleiter Union Wartberg/Krems

Runde 13 - Tobias Lindinger, Trainer SV Micheldorf Juniors

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) UFC Ternberg 29 (28) Punkte 29-12 Tore

2. (03) Union Adlwang 27 (26) 25-11

3. (07) Union Großraming 24 (13) 30-19

4. (04) SV Losenstein 22 (22) 24-15

5. (05) SV Reichraming 20 (18) 28-19

6. (02) Union Waldneukirchen 20 (27) 24-17

7. (06) Union Ried/Traunkreis 18 (18) 17-16

8. (08) SV Micheldorf Juniors 11 (13) 15-22

9. (10) SV Weyer 11 (12) 19-27

10. (12) Union Maria Neustift 11 ( 8) 12-24

11. (13) ASK St. Valentin 1b 8 ( 7) 18-26

12. (11) ASKÖ Kirchdorf/Krems 8 (12) 15-26

13. (09) Union Wartberg/Krems 8 (13) 12-34

