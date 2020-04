Union Waldneukirchen: "Profis dürfen Geisterspiele austragen, Amateure nicht einmal trainieren"

Details Samstag, 18. April 2020 14:19

Die Union Waldneukirchen absolvierte eine bärenstarke Hinrunde, belegte den zweiten Platz und ist von Herbstmeister Ternberg nur durch einen einzigen Punkt getrennt. Die Tabernig-Elf wollte im Aufstiegskampf der 2. Klasse Ost an vorderster Front mitmischen, aufgrund des Beschlusses des ÖFB-Präsidiums ist die Saison 2019/20 seit vergangenen Mittwoch jedoch Geschichte. "Wir haben diese Entscheidung ebenso befürchtet wie erwartet. Da wir darauf keinen Einfluss haben, haben wir uns mit den Folgen noch nicht wirklich beschäftigt", erklärt Trainer Christian Tabernig.

"Lassen uns durch nichts beirren"

"Wir haben eine tolle Hinrunde absolviert und uns auf einen lässigen Aufstiegskampf gefreut, leider Gottes wurden die Leistungen vom Herbst nicht belohnt. Auch wir hätten uns die Option, die Punkte in die nächste Saison mitzunehmen, gewünscht. Da der Verband aber stets die einfachsten Entscheidungen trifft, hätte es uns überrascht, wenn es dieses Mal anders gewesen wäre. Die aktuelle Krise wäre für den ÖFB die große Chance, die veralteten Statuten zu entstauben", so Tabernig, der die Ärmel längst hochgekrempelt hat. "Wir lassen uns durch nichts beirren und greifen in der nächsten Saison, die hoffentlich im Herbst beginnt, unter dem Motto `jetzt erst recht` wieder an".

Fußball-Tennis geplant

Auch in Waldneukirchen wird die Geduld strapaziert, wächst bei der Union das Unverständnis über das vermutlich noch längere Zeit bestehende Trainingsverbot. "In der schwierigen Situation müssen Maßnahmen befolgt werden, es ist aber sehr bitter, dass Profis Geisterspiele austragen, Amateure aber nicht einmal trainieren dürfen. Wir sind aber kreativ und auf alle Eventualitäten vorbereitet. Sollte Tennis im Mai erlaubt werden, rüsten wir unseren Sportplatz auf Fußball-Tennis um. Wir erfüllen dabei die gesetzlichen Vorgaben, zudem muss man beim Fußball-Tennis, im Gegensatz zum herkömmlichen Tennis, den Ball nicht in die Hand nehmen", meint der Trainer. "Das ändert aber nichts daran, dass hoffentlich auch im Fußball die Maßnahmen bald gelockert werden und die Vorfreude auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes groß ist". In der nächsten Saison wird die Union Waldneukirchen voraussichtlich mit einer unveränderten Mannschaft an den Start gehen. "Wir sind mit dem aktuellen Kader hunderprozentig zufrieden, weshalb wir nach dem ereignislosen Winter auch im Sommer keine Transfers planen. Wir verfügen über einen tollen Kader und wollen auch in der nächsten Saison im Aufstiegskampf mitmischen".

