ASKÖ Kirchdorf/Krems: "Wenn die Regierung die Gesundheit in den Mittelpunkt stellt, dann müssen alle Menschen gleich behandelt werden, auch Profis und Amateure"

Details Samstag, 25. April 2020 10:12

Seit geraumer Zeit ist die ASKÖ Kirchdorf/Krems in der unteren Tabellenregion präsent. Daran änderte sich auch in der Hinrunde der 2. Klasse Ost nichts, in der die Kremstaler als Elfter ins Ziel kamen. Unter Neo-Trainer Faruk Sisic nahm sich die ASKÖ für das Frühjahr viel vor, aufgrund des Abbruches der Saison müssen die Kirchdorfer jedoch zurück an den Start. Neo-Coach Faruk Sisic nahm sich für Ligaportal Zeit für ein Interview und beantwortete aktuell interessante Fragen.

Herr Sisic, in der vergangenen Woche hat das ÖFB-Präsidium beschlossen, die Saison mit sofortiger Wirkung zu beenden und nicht zu werten. Können Sie diese Entscheidung nachvollziehen oder hätten Sie eine andere Option gewählt?

"Das ist eine schwierige Frage. Vor einigen Wochen ist Hysterie und Panik ausgebrochen, die ich schwer nachvollziehen kann. Aber wenn man glaubt, die Meisterschaft abbrechen zu müssen, dann muss man sie auch annullieren - und das hat der ÖFB getan".

Haben Sie das Gefühl, dass der OÖFV die Vereine in der ungemein schwierigen Situation begleitet und unterstützt, oder lässt der Verband die Klubs im Regen stehen?

"Ich bin der Meinung, dass die Klubs im Regen stehen. Die Informationen sind rar und viele Fragen offen, wie zum Beispiel, was geschieht mit den aktuellen Leihverträgen?"

Sind Sie der Meinung, dass die derzeitige Krise für den ÖFB der richtige Zeitpunkt wäre, seine Statuten zu durchforsten und sie der aktuellen Situation anzupassen – bzw. Strukturen zu ändern und realitätsnah zu gestalten?

"Nicht nur Statuten müssen geändert, auch verschiedene Bereiche den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Und für diese Dinge gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als die derzeitige Krise".

Wann glauben Sie, darf das Training wieder aufgenommen werden bzw. wann wird wieder um Meisterschaftspunkte gekämpft?

"Ich bin zu 99 Prozent davon überzeugt, dass neue Saison im Herbst startet. Nur dazu müssen die Sportplätze zeitnah wieder geöffnet werden. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Profis trainieren, Amateure aber nicht einmal den Sportplatz betreten dürfen. In einer außergewöhnlichen Situation, sollten alle in einem Boot sitzen, darf das Geld keine Rolle spielen. Wenn die Regierung die Gesundheit in den Mittelpunkt stellt, was absolut richtig ist, dann müssen die alle Menschen, auch Profis und Amateure, gleich behandelt werden".

Wird der Amateurfußball nach einer längeren Pause so sein, wie wir ihn kennen?

"Der Fußball wird sich grundsätzlich nicht verändern, aufgrund der fehlenden Sponsoren werden aber vermutlich etliche Vereine auf der Strecke bleiben".

Wie ist die aktuelle Situation in Ihrem Verein? Gibt es ein Trainingsprogramm, ist die Kaderplanung für die nächste Saison schon angelaufen bzw. gibt es bereits Veränderungen?

"Aufgrund der derzeit geltenden Besimmungen sind uns die Hände bzw. Füße gebunden und können nichts tun. Bezüglich der Kaderplanung haben wir gewisse Vorstellungen. Aber erst wenn der Verband die offenen Fagen beantwortet, können wir Nägel mit Köpfen machen".

