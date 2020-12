2. Klasse Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 18:45

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Timo Peham (ASK St. Valentin 1b)

Endergebnis:



1. Timo Peham (ASK St. Valentin 1b / 2105 Stimmen)

2. Rene Huemer (Micheldorf Juniors / 1511 Stimmen)

3. Dominik Ratzberger (Union Adlwang / 1246 Stimmen)

4. Fabian Platzer (Union Adlwang / 1062 Stimmen)

5. Jan Mühlgrabner (Union Sipbachzell / 1035 Stimmen)

6. Christoph Seiler (ASK St. Valentin 1b / 721 Stimmen)

7. Harun Karic (Micheldorf Juniors / 685 Stimmen)

8. Markus Kletzmayr (Union Großraming / 365 Stimmen)

9. David Mitterhauser (Micheldorf Juniors / 326 Stimmen)

10. Bernhard Schönbauer (Micheldorf Juniors / 282 Stimmen)