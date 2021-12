Ternberg nach starkem Hinrunden-Endspurt auf Platz vier - Cheftrainer Walter Schörkhuber im Interview!

Details Samstag, 11. Dezember 2021 18:22

Die letzten drei Halbsaisonen waren, zumindest tabellarisch, eine emotionale Achterbahnfahrt für den UFC Ternberg. Während man in der ersten Abbruchsaison 2019/20 als Herbstmeister überwinterte, stürzte man im Folgejahr gänzlich ab und fand sich im Winter 2020 auf dem 11. Tabellenrang wieder. Heuer fand man wieder etwas zurück zu alter Stärke, lediglich zum unangefochtenen Ligaprimus Adlwang fehlt der Anschluss, sonst ist man um die oberen Plätze voll im Rennen und verabschiedet sich als Tabellenvierter in die Winterpause. Ligaportal sprach mit dem Headcoach der Ternberger, Walter Schörkhuber.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der Hinrunde?

Schörkhuber: „Ich bin erst in der Halbzeit der Hinrunde als Trainer wieder eingestiegen. Ich kann nur sagen, dass die darauffolgenden sechs Spiele, in denen wir 16 Punkte geholt haben, sehr zufriedenstellend waren.“

Ligaportal: Wie ist die Stimmung bei euch im Verein?

Schörkhuber: „Es war am Anfang der Meisterschaft schwierig, aber seitdem ich wieder da bin kann ich nur Gutes sagen. Es war wieder eine Aufbruchsstimmung zu spüren und die Motivation der Spieler ist eigentlich ziemlich groß.“

Ligaportal: Wie schaut es mit der Personalsituation aus bei euch, gibt es schon fixe Abgänge/Zugänge?

Schörkhuber: „Nein, aber ursprünglich hatte ich gesagt ich helfe nur im Herbst aus. Das hat sich jetzt aber Gott sei Dank anders entwickelt und deswegen mache ich weiter. Das ist erst seit letzter Woche fix, deswegen gibt es weder Zugänge noch Abgänge. Wir werden auch nicht aktiv suchen, wenn wer zu uns kommen will, muss man aber darüber reden.“

Ligaportal: Welche Ziele habt ihr euch für die restliche Saison gesetzt?



Schörkhuber: „Wir wissen jetzt schon, dass wir auch ganz hinten mitspielen können, so wie es in den ersten Runden auch war. Ich habe kein riesen Ziel, sondern möchte einfach da weiter tun, wo wir aufgehört hatten. Die Mannschaft hat wieder eine Freude dran und wo das dann hinführt, werden wir sehen. Wenn es so weitergeht und unsere wichtigen Spieler, die es bestimmt in jeder Mannschaft gibt, von Verletzungen verschont bleiben können wir sicher eine gute Rolle spielen.“

Ligaportal: Rechnet ihr damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden darf?

Schörkhuber: „Ja, ich traue mir da schon zu sagen, dass es Fußball im Frühjahr geben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, unter welchen Regeln dann gespielt wird, ist noch abzuwarten. Wir haben eine Impfquote in der Mannschaft, die jetzt schon nahezu 100% ist. Von dem her sind wir auf jeden Fall gerüstet.“

Ligaportal: Wie hält sich der Kader bei euch im Winter bzw. im Lockdown fit?

Schörkhuber: „Bis jetzt war es so, dass sich jeder selber was gemacht hat. Es wird jetzt dann ein Programm geben, wenn man dann offiziell wieder gemeinsam was machen kann. Wir werden da unterschiedliche Sachen machen, nicht unbedingt fußballmäßig - mehr die Grundlagen, da ist der Berg dann genauso dabei. Der richtige Trainingsstart ist dann Mitte/Ende Jänner, da wollen wir alle wieder halbwegs fit sein.“

