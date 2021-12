2. Klasse Ost: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:54

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

David Klinglmayr (Union Adlwang)

Endergebnis:



1. David Klinglmayr (Union Adlwang / 2759 Stimmen)

2. Lukas Holzinger (Union Adlwang / 1764 Stimmen)

3. Almin Hadzipasic (Grünburg/Steinbach / 1057 Stimmen)

4. Lukas Hinterbichler (Union Großraming / 494 Stimmen)

5. Samuel Kopf (Union Großraming / 336 Stimmen)

6. Markus Kletzmayr (Union Großraming / 317 Stimmen)

7. Hannes Huber (Grünburg/Steinbach / 235 Stimmen)

8. Mijo Sendula (Grünburg/Steinbach / 224 Stimmen)

9. Stefan Kerschbaumsteiner (Union Großraming / 184 Stimmen)

10. Daniel Aigner (SV Losenstein / 110 Stimmen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!