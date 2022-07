Union Großraming: Meister-Trainer schwingt wieder das Zepter

Details Samstag, 09. Juli 2022 12:24

In den coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 2. Klasse Ost stand die DSG Union Großraming am siebenten bzw. sechsten Platz. Auch in der vergangenen Saison präsentierten sich die Kicker aus dem Ennstal lediglich im Niemandsland der Tabelle und kamen als Achter ins Ziel. "Wir haben gewusst, dass es für einen Platz ganz vorne nicht reichen wird, hätten uns aber doch etwas mehr erwartet, haben den angestrebten Top-Fünf-Platz aber nicht erreicht. Demzufolge hält sich die Freude über das Abschneiden in Grenzen", erklärt Sektionsleiter Christian Haider.

In der Offensive mit Problemen

Die Union sammelte im Herbst 14 Punkte und fuhr in der Rückrunde 16 Zähler ein. Auf eigener Anlage feierten die Ennstaler fünf Siege, in der Fremde sprangen drei "Dreier" heraus. "Vom fünften Rang haben uns am Ende nur vier Punkte getrennt, deshalb hätten wir das gesteckte Ziel relativ leicht erreichen können. Doch während wir gegen starke Mannschaften, wie Waldneukirchen oder Losenstein, beide Spiele gewinnen konnten, haben wir uns gegen vermeintlich schwächere Teams schwer getan und etliche Punkte liegenlassen. Zudem ist es uns während der gesamten Saison nicht gelungen, einen Lauf zu starten", so Haider, der sich über lediglich 29 Treffer freuen konnte - nur zwei Mannschaften trafen weniger Oft ins Schwarze. "Mit 40 Gegentoren haben wir relativ viele erhalten, aber alleine zwölf davon haben wir in den beiden Partien gegen Meister Adlwang kassiert. Somit hat es hinten über weite Strecken ganz gut funktioniert. In der Offensive haben wir aber mit großen Problemen zu kämpfen. Vorne zwickt es ordentlich, das hat aber auch damit zu tun, dass wir aufgrund einiger Ausfälle immer wieder umstellen mussten", begründet der Sektionsleiter die Großraminger Torflaute.

Meister-Trainer steht wieder an der Seitenlinie

Nach dem Ende der Ära von Alfred Strasser, der inzwischen bei Liga-Konkurrent Ternberg die Verantwortung trägt, betreute Johann Fürweger die Mannschaft bis zum Saisonende interimistisch. Beim Trainingsauftakt am 27. Juni schwang ein "alter Bekannter" wieder das Zepter. "Fritz Garstenauer, mit dem wir vor sieben Jahren den Meistertitel feiern konnten und in die 1. Klasse aufgestiegen waren, hat das Team wieder übernommen. Er steht wieder an der Seitenlinie und lenkt zudem als Obmann die Geschicke des Vereins", freut sich Christian Haider über Garstenauer`s Rückkehr auf die Trainerbank. "Der Trainerwechsel ist aber das einzige, was im Sommer passiert ist. Es ist bekannt, dass unser Verein kaum oder keine Transfers tätigt, daran hat sich auch heuer nichts geändert. Insgeheim hatten wir uns die Rückkehr der Unterbuchschachner-Brüder erhofft, Andreas und Harald haben jedoch aus beruflichen Gründen ihre Schuhe in Waidhofen an den Nagel gehängt. Somit gehen wir mit einem unveränderten Kader in die neue Saison".

Oberes Tabellendrittel im Blick

Im ersten Testspiel geriet die Union am gestrigen Abend gegen den ATSV Stein mit 0:5 unter die Räder - am nächsten Samstag wird gegen die Kicker aus St. Gallen erneut getestet. In Großraming ist man bemüht, den Pfeil in die die richtige Richtung zu drehen und das Niemandsland der Tabelle zu verlassen. "Wir waren in den vergangenen Jahren stets im Tabellenmittelfeld präsent und streben nach dem Trainerwechsel eine klare Rangverbesserung an. Der Vorstoß ins obere Drittel ist ein realistisches Ziel, zumal in unserer Liga auf den ersten Blick keine Top-Favoriten zu erkennen sind", so Haider. "Sollte es uns gelingen, die Defensive zu stabilisieren und vorne regelmäßig zu treffen, ist einiges möglich. Mit der nötigen Konstanz können wir vielleicht sogar ganz vorne mitmischen".

