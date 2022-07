2. Klasse Ost: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Almin Hadzipasic (Grünburg/Steinbach)

Endergebnis:

1. Almin Hadzipasic (Grünburg/Steinbach / 4105 Stimmen)

2. Bilel Naffati (Micheldorf Juniors / 3245 Stimmen)

3. Dominik Ratzberger (Union Adlwang / 1365 Stimmen)

4. Ivan Puskaric (Grünburg/Steinbach / 1296 Stimmen)

5. Lukas Angerer (Union Ried/Trkr. / 597 Stimmen)

6. Jürgen Wartecker (UFC Ternberg / 489 Stimmen)

7. Martin Walch (Micheldorf Juniors / 464 Stimmen)

8. Lukas Hinterbichler (Union Großraming / 340 Stimmen)

9. Mijo Sendula (Grünburg/Steinbach / 240 Stimmen)

10. Matthias Kletzmayr (Union Großraming / 194 Stimmen)