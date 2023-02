SV Reichraming: "Kicken konnten unsere Spieler schon immer, im Herbst hat auch die Einstellung gepasst"

Details Freitag, 17. Februar 2023 15:19

In der vergangenen Saison der 2. Klasse Ost kam der SV Reichraming nach einer schwachen Rückrunde nur als Letzter ins Ziel. Unter Trainer Hermann Templ, der im Sommer das Zepter übernommen hatte, wurden die Ennstaler die "Rote Laterne" rasch los, kamen in der aktuellen Spielzeit gut durch den Herbst und überwintern - mit einem Spiel weniger - am siebenten Platz. "In der Hinrunde ist es sehr gut gelaufen, hat die Mannschaft nach der enttäuschenden letzten Saison wieder in die Spur gefunden. Kicken konnten unsere Spieler immer schon, im Herbst hat auch die Einstellung gepasst", spricht der Neo-Coach von möglichen Motivationsproblemen im letzten Jahr.

Jede Menge Tore, vorne und hinten

ie Traunviertler fuhren in der Fremde nur einen "Dreier" ein, konnten von den bisherigen sechs Heimspielen aber vier gewinnen. "Die Mannschaft hat sich über weiten Strecken sehr gut präsentiert, in der Tabelle gut positioniert und könnte mit einem Sieg im Nachholspiel in Wartberg nach Punkten sogar mit dem Viertplatzierten aus Ternberg gleichziehen", ist Templ mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden. Der SVR avancierte im Herbst zum Torgaranten - vorne und hinten. Lediglich zwei Teams durften mehr Treffer bejubeln, aber auch nur drei Mannschaften kassierten mehr Gegentore. "Alleine acht Tore haben wir im Match gegen Herbstmeister Dietach Juniors erhalten. Grundsätzlich ist unser Spiel offensiv ausgerichtet und sind vorne auch stets für etliche Tore gut, dadurch sind wir hinten ab und an jedoch anfällig. Aufgrund unserer starken Offensive konnten wir die vielen Gegentore zum Teil kompensieren. Wir verfügen zwar über keinen Knipser, dafür können sechs, sieben Spieler jederzeit ein Tor machen und sind demnach nicht leicht auszurechnen", meint der Trainer.

Ein Heimkehrer und ein Abgang

Nach neun Jahren in Losenstein kehrte Daniel Klausberger wieder zu seinem Stammverein zurück. Ein Spieler ist im neuen Jahr nicht mehr dabei. Verletzungsbedingt denkt Jonas Straßer über ein mögliches Karriereende nach, der Garstener legte seinen Pass jedoch zu seinem Heimatverein zurück. "Daniel ist überaus erfahren, hat in den lletzten Jahren aber kaum gespielt. Somit wird es eine Zeitlang dauern, bis er entsprechend fit ist bzw. die fehlende Spielpraxis ausgemerzt hat", so Templ, der seine Mannen am 16. Jänner zum Start der Vorbereitung versammelt hat. Im ersten Testspiel treffen die Traunviertler am kommenden Sonntag, am Kunstrasen in Dietach, auf den SC Ernsthofen.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Das neue Fußballjahr beginnt für den SVR bereits am 12. März mit dem Nachholspiel in Wartberg/Krems. Mit einem Sieg könnte die Templ-Elf ins obere Drittel der Tabelle klettern. "Nach der guten Performance im Herbst sehen wir der zweiten Meisterschaftshälfte zuversichtlich entgegen und wollen den Aufwärtstrend fortsetzen. Wir streben eine Rangverbesserung an und möchten uns im Bereich des oberen Drittels präsentieren. Um dieses Vorhaben realisieren zu können, müssen wir jedoch die Gegentore minimieren", weiß der Übungsleiter, wo der Hebel anzusetzen ist.

Transferliste 2. Klasse Ost

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei