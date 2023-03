SPG SV Weyer: "Stehen in etwa dort, wo wir hinwollten"

Details Freitag, 10. März 2023 12:37

Die SPG SV Weyer blickt auf solides Fußballjahr 2022 zurück und sammelte im Frühjahr und im Herbst jeweils 19 Punkte. Nach einem neunten Platz in der vergangenen Saison kletterten die Mannen von Trainer Thorsten Buder, der seit drei Jahren die Verantwortung trägt, in der aktuellen Meisterschaft der 2. Klasse Ost in der Tabelle bis auf den fünften Rang nach oben. "Wir wollten uns im oberen Mittelfeld der Tabelle präsentieren, stehen aktuell in etwa dort, wo wir hinwollten und sind mit dem bisherigen Abschneiden überaus zufrieden", erklärt Sportchef Martin Gröbl.

Je drei Heim- und Auswärtssiege - ausgeglichene Derby-Bilanz

Die Traunviertler feierten auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils drei Siege und sind vom Drittplatzierten aus Waldneukirchen lediglich durch drei Punkte getrennt. "Die Mannschaft hat sich im Frühjahr ordentlich präsentiert, ist auch gut durch den Herbst gekommen und hat die Erwartungen erfüllt", so Gröbl. Die Rot-Weißen bilanzieren in sämtlichen Bereichen durchschnittlich, selbst die Derby-Bilanz ist eine ausgeglichene. "Leider haben wir gegen Ternberg und Losenstein verloren, dafür konnten wir gegen Reichraming und Großraming Siege feiern. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Derbys fühlen wir uns in der Liga wohl", meint der Sportchef.

Vorzeitiger Rückkehrer

Im Bezirk Steyr-Land hat sich der Kader im Winter nur unwesentlich verändert. "Wir verzeichnen keine Abgänge, dafür kehrte Dennis Knotek, der eigentlich bis Saisonende an den SV St. Gallen verliehen gewesen wäre, vorzeitig wieder zu uns zurück", freut sich Martin Gröbl über die Rückkehr des 24-jährigen offensiven Mittelfeldspielers. "Darüberhinaus hat sich nichts getan, ist ansonsten alles beim Alten geblieben".

Ordentliche Testspiele - gelungenes Trainingslager in der Steiermark

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am morgigen Samstag gegen Göstling, bestritt der Tabellenfünfte fünf Testspiele: 3:1 gegen Lunz/See, 4:3 gegen Hollenstein, 1:1 gegen St. Gallen, 1:3 gegen Eichberg und 3:8 gegen Landl. "Die Vorbereitung ist bislang planmäßig verlaufen, auch die Leistungen in den Testspielen, gegen zum Teil höherklassige Gegner, waren ordentlich", so Gröbl. "Zudem war das Trainingslager in der Steiermark ein voller Erfolg. Wir haben in Eichberg genächtigt, in Vorau trainiert und dort ausgezeichnete Bedingungen vorgefunden".

Platz drei im Auge

Nach dem soliden letzten Jahr ist man in Weyer zuversichtlich, sich auch im Frühjahr ansprechend präsentieren zu können. "Die beiden Top-Teams, Dietach Juniors und Ried, spielen quasi in einer eigenen Liga, dahinter ist in der Tabelle das Feld aber dicht gedrängt und somit eine spannende Rückrunde zu erwarten. Sollten wir am Ende der Saison in etwa dort landen, wo wir jetzt stehen, wären wir zufrieden. Wir behalten aber den dritten Platz im Auge, zumal die Waldneukirchener in Reichweite sind. Allerdings sitzen uns die hinter uns platzierten Mannschaften im Nacken, weshalb wir am Saisonziel, eine Präsenz im oberen Mittelfeld der Tabelle, festhalten", sagt der Sportchef. "Wir hoffen auf einen erfolgreichen Rückrundenstart und wollen gegen Maria Neustift unbedingt einen Heimsieg feiern".

