Sportunion Wartberg/Krems gibt 2:0-Führung aus der Hand

Details Montag, 13. März 2023 12:24

Die Sportunion Wartberg/Krems empfing den SV Reichraming zu einem Nachholspiel zur achten Runde der 2. Klasse Ost. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Siebenten ging es am Sonntagnachmittag um die oft zitierte "Goldene Ananas". Nach vier Pleiten am Stück konnten die Hausherren in der Tabelle wieder anschreiben, die Freude darüber hält sich in Wartberg jedoch in Grenzen. Denn die Mannen von Neo-Trainer Ali Ceylan führten zur Pause mit 2:0 und hatten den vierten Saisonsieg vor Augen, Kapitän Maximilian Mitterhumer und Co. mussten sich am Ende jedoch mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Ceylan-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Wartbergs neuer Übungsleiter hatte seine Mannschaft ausgezeichnet eingestellt. Die Heimischen gingen von Beginn an engagiert ans Werk und verzeichneten in Halbzeit eins mehr Spielanteile. Mitte des ersten Durchgangs belohnte sich die Union für den gefälligen Auftritt, als Daniel Zellinger sich auf der rechten Seite energisch durchsetzte und Paul Baumgartinger ins Szene setzte - der 18-Jährige versenkte die Kugel und brachte die Ceylan-Elf in Front. Mit der Führung im Rücken hatte der Tabellenelfte das Geschehen unter Kontrolle, wenngleich die Gäste bemüht waren, das Blatt zu wenden - für den SVR sprang zunächst aber nichts Zählbares heraus. Kurz vor der Pause brandete am Sportplatz erneut Jubel auf. Oktay Ilyas legte sich das Leder auf der rechten Seite zu einem Freistoß zurecht, der 39-jährige Türke gab beim ruhenden Ball Gästegoalie Helmut Krendl das Nachsehen. Wenig später ging es mit einer vermeintlich komfortablen 2:0-Führung der Wartberger in die Kabinen.

Eigentor bringt Gäste zurück ins Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Winkler bekamen die Zuschauer ein anderes Bild zu sehen. Die Gästeelf von Trainer Hermann Templ legte nun den Vorwärtsgang ein und gab in Halbzeit zwei ordentlich Gas. Der SVR war am Drücker, konnte den Rückstand zunächst aber nicht wettmachen. Nach 70 Minuten waren die Reichraminger dann aber zurück im Spiel. Nach einem Schuss der Gäste tauchte Union-Schlussmann Laszlo Fekete eigentlich ins richtige Eck, doch Wartbergs Mustafa Akpinar gab dem Ball eine entscheidende Richtungsänderung und stellte mit einem Eigentor unfreiwillig auf 2:1. Nach dem Anschlusstreffer wollten die Gäste mehr und durften zehn Minuten später noch einmal jubeln, als Marco Walter aus abseitsverdächtiger Position zum 2:2 traf. In der Schlussphase suchten beide Teams die Entscheidung, einen Mattchball fand aber keine Mannschaft vor.

Friedrich Mitterhumer, Sektionsleiter Sportunion Wartberg/Krems:

"Auch wenn wir einem möglichen Sieg nachtrauern und uns über den ersten Punktgewinn nach einer Pleitenserie nicht wirklich freuen können, war es letztendlich ein leistungsgerechtes Unentschieden, zumal die Reichraminger in der zweiten Halbzeit eine starke Performance abgeliefert haben. Unserer jungen Truppe kann man keinen Vorwurf machen, denn die Mannschaft hat toll gekämpft und in der ersten Halbzeit auch ausgezeichnet gespielt. Jetzt geht es darum, zur nötigen Stabilität zu finden".

