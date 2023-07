SV Losenstein liebäugelt langfristig mit Wiederaufstieg in die 1. Klasse – Ligaportal sprach mit Sportchef Fabian Musenbichler!

Details Sonntag, 09. Juli 2023 19:20

Nachdem der SV Losenstein in der Saison 2016/17 sang- und klanglos in die 2. Klasse Ost abstieg, fand man eine Etage tiefer eine solide Saison nach der anderen vor, schrammte gar 2018/19 knapp in der Relegation am Wiederaufstieg vorbei. Indes bildete man vor ein paar Jahren in Kooperation mit dem UFC Ternberg eine Spielgemeinschaft im Nachwuchs und kann so in der neuen Saison gleich zehn Nachwuchsmannschaften stellen – ein seltener Luxus, welcher Resultat einer guten und nachhaltigen Jugendarbeit ist. Auch in der Kampfmannschaft möchte man zeitnah wieder „erstklassig“ spielen, um seinen jungen Talenten eine sportlich-attraktivere Plattform zu bieten – Ligaportal sprach mit Sportchef Fabian Musenbichler unter anderem über die Ziele des Klubs.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der letzten Saison?

Musenbichler: „Mit dem sechsten Platz kann man nicht zufrieden sein bzw. wollen wir damit auch nicht zufrieden sein. Positiv stimmt uns die Entwicklung des Teams, die Handschrift unseres Trainerteams ist bereits deutlich zu sehen. Auch kann man unserer Mannschaft spielerisch selten etwas vorwerfen. Wir waren oft die dominierende Mannschaft, haben aber dann die Tore nicht gemacht. Daran müssen wir arbeiten.“

Ligaportal: Gab es im Sommer schon personelle Veränderungen bei euch?

Musenbichler: „Zwei Spieler haben sich in die Fußballpension verabschiedet (Martin Niederhofer und Christian Gröbl, Anm. d. Red.) und einen Spieler zieht es beruflich nach Salzburg. Ansonsten bleibt das Team beisammen. Aus der U16 rücken auch bereits die ersten Burschen nach bzw. bekommen sie regelmäßig Einsatzzeit in der Reserve. Auch das Trainerteam bleibt uns erhalten, was für die Entwicklung der Mannschaft natürlich extrem wichtig ist.“

Ligaportal: Schaut ihr euch noch nach Verstärkungen um?

Musenbichler: „Es gab das eine oder andere Gespräch mit Spielern aus der Umgebung. Konkret wurde aber nichts davon, was auch nicht weiter schlimm ist. Wir haben einen breiten Kader mit viel Qualität. Aus der Jugend rücken, wie bereits erwähnt auch einige Jungs nach. Einzig im Sturm haben wir etwas Handlungsbedarf. Aber auch hier hat unser Team im letzten Spiel mit 9 Toren ja gezeigt, dass sie es eigentlich selbst drauf haben.“

Ligaportal: Was nehmt ihr euch für die nächste Saison vor? Wie seht ihr die Liga bzw. die neuen Gegner?



Musenbichler: „Es wird definitiv ein enges Rennen um die ersten Plätze. Ich sehe da zwei-drei Teams mit viel Potential. Bei den 1b-Teams muss man erst mal abwarten, die sind eigentlich die größten Unbekannten in diesem Jahr. Wir wollen im Herbst auf alle Fälle vorne ein Wörtchen mitreden – die Qualität dazu ist sicher vorhanden, aber da muss auch alles passen.“

Ligaportal: Was sind eure Langzeitziele und welche Philosophie verfolgt ihr im Verein?

Musenbichler: „Die Philosophie beim SVL ist nach wie vor mit Eigenbauspielern den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. An dem wird sich auch so schnell nichts ändern. Wenn man so durch die Nachwuchsteams schaut kommen da einige interessante Burschen nach, auf die wir uns schon freuen und dann auch auf sie bauen werden. Um für junge, talentierte Spieler auch attraktiv zu bleiben muss langfristig natürlich die 1.Klasse das Ziel sein. Aber wie schon erwähnt, einen Aufstieg zu planen ist immens schwer.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei